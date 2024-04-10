Карл III впервые увидел свой портрет на новых фунтовых банкнотах

В Британии впервые поменяли монарха на банкнотах. Король Карл получил в подарок купюры со своим портретом, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

Управляющий Банка Англии Эндрю Бэйли и главный кассир Сара Джон вручили королю первые банкноты с его изображением в Букингемском дворце. Отныне новый монарх будет присутствовать на всем имеющемся в обращении номинале: банкнотах в пять, 10, 20 и 50 фунтов.

Король, согласно традиции, в обязательном порядке получает первые экземпляры новых банкнот. Это означает, что монарху передали купюры с номерами 00001.

Банкноты с изображением Карла будут использоваться наряду с прежними, на которых была изображена королева Елизавета II.

После того, как у короля был диагностирован рак, он уже несколько месяцев практически не принимает участия в многолюдных публичных мероприятиях.

Однако Карл по-прежнему продолжает заниматься текущими государственными делами и проводить частные встречи, подобные той, на которой Бэйли преподнес ему новые купюры.

Фото: ВВС

Покойная королева была первым монархом, чей портрет был напечатан на всех банкнотах, выпускаемых Банком Англии. Поэтому нынешнюю процедуру по смене монарха на денежных знаках пришлось проводить впервые в истории Великобритании.

Это — совсем недавняя традиция, начавшаяся в 1960 году.

Портрет царствующего монарха напечатан только на банкнотах, выпускаемых Банком Англии, тогда как на купюрах, напечатанных в Шотландии, портрета королевы, а теперь и короля, просто нет.

Исключение составляют специальный банкноты, выпущенные Королевским банком Шотландии к бриллиантовому юбилею Елизаветы II.