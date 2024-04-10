РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:50, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Карл III впервые увидел свой портрет на новых фунтовых банкнотах

    карл 3
    Фото: ВВС

    В Британии впервые поменяли монарха на банкнотах. Король Карл получил в подарок купюры со своим портретом, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Управляющий Банка Англии Эндрю Бэйли и главный кассир Сара Джон вручили королю первые банкноты с его изображением в Букингемском дворце. Отныне новый монарх будет присутствовать на всем имеющемся в обращении номинале: банкнотах в пять, 10, 20 и 50 фунтов.

    Король, согласно традиции, в обязательном порядке получает первые экземпляры новых банкнот. Это означает, что монарху передали купюры с номерами 00001.

    Банкноты с изображением Карла будут использоваться наряду с прежними, на которых была изображена королева Елизавета II.

    После того, как у короля был диагностирован рак, он уже несколько месяцев практически не принимает участия в многолюдных публичных мероприятиях.

    Однако Карл по-прежнему продолжает заниматься текущими государственными делами и проводить частные встречи, подобные той, на которой Бэйли преподнес ему новые купюры.

    ВВС
    Фото: ВВС

    Покойная королева была первым монархом, чей портрет был напечатан на всех банкнотах, выпускаемых Банком Англии. Поэтому нынешнюю процедуру по смене монарха на денежных знаках пришлось проводить впервые в истории Великобритании.

    Это — совсем недавняя традиция, начавшаяся в 1960 году.

    Портрет царствующего монарха напечатан только на банкнотах, выпускаемых Банком Англии, тогда как на купюрах, напечатанных в Шотландии, портрета королевы, а теперь и короля, просто нет.

    Исключение составляют специальный банкноты, выпущенные Королевским банком Шотландии к бриллиантовому юбилею Елизаветы II.

    Теги:
    Валюта Великобритания Мировые новости
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!