Карл III официально объявлен монархом

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Совет по престолонаследию официально провозгласил Карла III новым королем Соединенного Королевства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Прокламация была сразу же подписана (в порядке очередности) наследником престола принцем Уильямом, королевой-консортом Камиллой, лидером Палаты общин и лордом-председателем Совета Пенни Мордаунт, премьер-министром Британии Лиз Трасс и архиепископом Кентерберийским.

Все присутствующие кроме церемониймейстера одеты в черное или пурпурное - в знак скорби по усопшей королеве.

В первом ряду зрителей бывшие премьер-министры Великобритании - Джон Мейджор, Гордон Браун, Борис Джонсон, Дэвид Камерон, Тереза Мэй и Тони Блэр. Вместе с ними стоит лидер британской оппозиции, глава партии лейбористов Кир Стармер.





Фото: bbc.com











