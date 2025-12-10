«Қарызсыз қоғам» помог тысячам семей выйти из кризиса

Открывая встречу, Спикер Мажилиса, Председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов поблагодарил всех участников проекта «Қарызсыз қоғам» за слаженную работу и подчеркнул, что он стал эффективным инструментом социальной поддержки населения.

Фото: Әли Ғалым

— Сегодня мы видим, какой путь развития прошел проект «Қарызсыз қоғам» партии «AMANAT». Он вырос из небольшой партийной инициативы в масштабную государственную программу. Получил поддержку Президента и населения. Этот проект — реальная помощь людям, оказавшимся в различных сложных ситуациях. Ведь за каждым решённым вопросом стоят судьбы тысяч людей. Самое главное — в гражданах пробуждается надежда и укрепляется доверие. В этом и заключается особая ценность проекта, — сказал Ерлан Кошанов.

Председатель партииотметил, что сегодня проект «Қарызсыз қоғам» объединяет большую команду единомышленников и позволил создать цельную экосистему комплексной помощи гражданам, работающую в том числе онлайн. На базе партии заработал республиканский колл-центр, где 180 юристов ежедневно принимают порядка 5 тысяч обращений. Создана цифровая платформа qogamfin.kz, работают AI-боты в WhatsApp и Telegram. А с этого года в сельских районах начали работу мобильные группы, которые проводят живые встречи с гражданами в самых отдаленных населенных пунктах.

Фото: Әли Ғалым

Сотрудники проекта сопровождают людей с момента первого обращения и до выхода из сложной ситуации. Они проводят юридические консультации, оказывают психологическую помощь, помогают снимать аресты со счетов и имущества, реструктуризировать долги, составлять удобные графики платежей по долгам, обучают новым навыкам. Эти меры позволили тысячам казахстанских семей выйти из кризиса и начать жизнь заново.

Проект «Қарызсыз қоғам» активно развивается. В текущем году налажено сотрудничество с цифровыми платформами Яндекс, Найми.кз и другими. Выстроена работа по защите прав и интересов водителей такси, курьеров, доставщиков. На сегодня в проект обратились уже порядка 95 тысяч платформенно занятых, столкнувшиеся с блокировкой счетов и другими проблемами.

К проекту подключились юридические клиники ведущих ВУЗов страны. Студенты старших курсов под руководством преподавателей консультируют граждан, помогают составлять документы, разбирают сложные кейсы. В некоторых регионах начали трудоустраивать граждан, обучившихся финграмотности по линии «Қарызсыз қоғам».

Фото: Әли Ғалым

Ерлан Кошанов также отметил, что депутатами фракции партии «AMANAT» в Мажилисе принимаются системные правовые меры для предотвращения возникновения долговых проблем еще до их появления. Так, по поручению Президента принят ряд законов, усиливающих защиту прав потребителей финансовых услуг. Среди принятых норм — установка запрета на выдачу новых потребительских кредитов заемщикам с просрочкой свыше 90 дней, введение требования на согласие супруга или супруги для получения банковского займа, период охлаждения в 24 часа, в течение которых можно отказаться от взятого кредита, и другие.

Буквально недавно Мажилис принял закон о банках и банковской деятельности. Согласно ему, банки должны будут ограничивать возможность одновременного оформления нескольких кредитов и досконально разъяснять условия кредитов. Кроме того, продолжается работа по расширению инструментов внесудебного урегулирования проблемных задолженностей, а также продлен мораторий на продажу долгов коллекторам.

Фото: Әли Ғалым

В ходе мероприятия Заместитель Премьер-министра — Министр национальной экономики Серик Жумангарин отметил, что проект «Карызсыз қоғам» является результатом планомерной совместной работы Правительства и партии «AMANAT». Сегодня он обеспечивает комплексную поддержку граждан — от обучения финансовой грамотности до практического урегулирования задолженности. По его словам, благодаря дорожной карте, цифровым сервисам и обновленному законодательству создаются реальные условия для снижения закредитованности и укрепления финансовой устойчивости семей по всей стране.

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова также подчеркнула, что «Қарызсыз қоғам» стал действенным инструментом системного решения проблемы закредитованности. По ее словам, при поддержке партии «AMANAT» и активном участии финансовых организаций проекту удалось добиться конкретных результатов и выстроить эффективную модель защиты граждан.

Своим мнением поделились также Министр просвещения Жулдыз Сулейменова, амбассадор проекта «Қарызсыз қоғам», депутат Мажилиса Даулет Мукаев.

В мероприятии приняли участие, в том числе посредством ВКС заместители акимов областей и городов республиканского значения, менторы, юридические клиники, региональные координаторы и участники проекта со всех регионов страны.

В завершение встречи состоялась церемония вручения партийных наград и благодарственных писем участникам, партнерам и экспертам проекта «Қарызсыз қоғам».