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Карету скорой помощи подарили Центральной горбольнице Алматы

14 Января 2022 10:27
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Карету скорой помощи подарили Центральной горбольнице Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Житель Атырау, предприниматель, общественный деятель и меценат Адиль Жубанов вручил ключи от новой кареты скорой помощи Центральной городской клинической больнице Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Год начался с трагических событий. В такой нелегкий для народа период, а также поддержав нашего Президента и его обращение с девизом «Сила в единстве», хотел оказать помощь. Все мы знаем, насколько много ущерба это трагическое событие принесло нашему государству: сожжённый автотранспорт МВД, военные машины и машины скорой медицинской помощи. На сегодня весь народ сплотился и каждый помогает, чем может. Например, некоторые раздают бесплатно продукты питания, поят горячим чаем военных. Я и моя семья решили подарить машину скорой помощи больнице, чтобы как можно быстрее и оперативнее оказывалась помощь населению», - сказал А. Жубанов.

По словам директора Центральной городской клинической больницы Улугбека Медеубекова, машина скорой помощи будет использоваться для транспортировки тяжелых пациентов между медицинскими организациями города, для транспортировки пациентов, которые находятся на амбулаторном гемодиализе.

«Это, конечно же, улучшит качество оказания медицинской помощи. Это очень важно для нас», — отметил директор ЦГКБ.

Ранее сообщалось, что в Алматы зафиксировано 12 нападений на сотрудников скорой помощи за период с 4 по 10 января.

Кроме того, управление общественного здоровья Алматы показало работу службы скорой медпомощи в первые дни режима чрезвычайного положения.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Общество   #Врачи   #Сила в единстве  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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