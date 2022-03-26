Кардиологическое отделение открыли в горбольнице Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В городской клинической больнице №4 в Алматы открыто кардиологическое отделение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе горбольницы сообщили, что отделение открылось с учетом пожеланий жителей Турксибского и Жетысуского районов Алматы.

«Теперь пациенты с патологиями сердечно-сосудистой системы смогут получать квалифицированную, высокотехнологичную кардиологическую медицинскую помощь в шаговой доступности. Отделение кардиологии на 30 коек начало функционировать с 25 марта», - отметили в горбольнице.

В отделении имеются все возможности для расширенного обследования пациентов, уточнения диагноза и подбора адекватной терапии, основанной на принципах доказательной медицины, с использованием современной медицинской технологии – ЭКГ, ЭхоКГ, Холтер, СМАД, УЗИ, КТ, МРТ, рентген-диагностика, эндоскопические исследования и лабораторная диагностика.

В ГКБ №4 кардиологическую и интервенционную кардиологическую помощь населению начали предоставлять с 2021 года.

Также 1 апреля 2021 года было открыто отделение рентген-эндоваскулярной хирургии и кардиологии (РЭХиК), которое оснащено современной ангиографической установкой «Azurion PHILIPS» и соответствует всем мировым стандартам для проведения рентген-эндоваскулярных вмешательств. За год пролечено 240 пациентов.

В этом году на базе ГКБ №4 выделена реанимация по болезням системы кровообращения на 12 коек. После малоинвазивного вмешательства в данной реанимации проводятся суточное мониторное наблюдение параметров гемодинамики (ЭКГ, АД, ЧСС) и интенсивная терапия больных. Далее пациент продолжит лечение в отделении кардиологии до выписки.