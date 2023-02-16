Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Кардиологи Алматы спасли жизнь пациенту с обширным инфарктом

16 Февраля 2023, 02:18
Кардиологи Алматы спасли жизнь пациенту с обширным инфарктом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Кардиологи городской клинической больницы №7 Алматы спасли жизнь 75-летнему пациенту, перенесшему острый инфаркт миокарда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ГКБ №7, пациент поступил в приемный покой хирургии с диагнозом: острый холецистит, панкреатит. В течение многих лет он состоял у кардиолога по поводу ишемической болезни сердца. Также у пациента выявлено нарушение проводимости сердца, полная блокада.

По словам заведующей отделением кардиологии ГКБ №7 Айгуль Доскуловой, пациенту в экстренном порядке провели коронарографию и выявили тромбоз правой межжелудочковой ветви.

«На этапе коронарографии со стентированием межжелудочковой ветви у пациента произошла остановка сердечной деятельности, в срочном порядке успешно проведены все необходимые реанимационные мероприятия, согласно протоколу сердечно-легочной реанимации и восстановлен сердечный ритм. Несмотря на остановку сердечной деятельности, успешно проведена коронография со стентированием, после чего пациент для дальнейшего наблюдения и лечения, переведен в отделение реанимации, даны лечебные и диагностические рекомендации», - отметила кардиолог.

Пациент находился в отделении кардиологии 13 дней, выписан с положительной динамикой.

«Иногда инфаркт может протекать атипично, и его можно спутать с острой хирургической патологией. Кроме того, нельзя забывать, что у инфаркта бывают скрытые маски. Астматический вариант инфаркта может протекать клинически как астма: одышка, чувство нехватки воздуха. Не следует забывать о том, что инфаркт поменял свою классическую форму, которую пациент может предъявлять при осмотре. Необходимо учитывать возрастной показатель, наличие артериальной гипертонии. Точно также сахарный диабет, который может вообще не давать никаких болей, а проходить как общая слабость, одышка, чувство недомогания. Поэтому любой клиницист должен всегда помнить о нетипичных формах инфаркта», - отметила Айгуль Доскулова.

Врач подчеркнула, что своевременная диагностика таких состояний обязательно должна подтверждаться или сниматься электрокардиографическими данными и анализом тропонина. На сегодня своевременная диагностика острого коронарного синдрома и правильное оказание помощи предотвраща.т риск развития внезапной смерти.

Новости по теме
96 казахстанцев заболели ковидом
278 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировано с начала эпидсезона в Карагандинской области
Санврачи Алматы проверили БАДы и выявили несоответствие требованиям
Теги:
Читайте также
Центры реабилитации и адаптации инвалидов модернизируют в Таразе
Колледж искусств «заминировали» в Алматы
Полномочия акимата в сфере градостроительного контроля усилят в Алматы
Таксисты нарушают все, чтобы добраться до клиентов - аким Алматы
Двойные продажи в ЖК Ush Qonyr в Алматы: 141 квартира находится под арестом
Новый проект по улучшению интернета запускают в Алматы
Территорию кафе выкупят для расширения школы в Алматы
На 7,5 млн тенге обманула аферистка жителей Туркестанской области
Новости партнеров
Популярное
1 В Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
2 Увеличить зарплату сотрудникам силовых структур планируют в Казахстане
3 Цифровизация газовой отрасли: как получить техусловия, не выходя из дома
4 Более 3 миллиардов человек на планете не могут полноценно питаться
5 Сенат одобрил поправки в Налоговый кодекс

Лента новостей