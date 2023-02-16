Кардиологи Алматы спасли жизнь пациенту с обширным инфарктом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Кардиологи городской клинической больницы №7 Алматы спасли жизнь 75-летнему пациенту, перенесшему острый инфаркт миокарда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ГКБ №7, пациент поступил в приемный покой хирургии с диагнозом: острый холецистит, панкреатит. В течение многих лет он состоял у кардиолога по поводу ишемической болезни сердца. Также у пациента выявлено нарушение проводимости сердца, полная блокада.

По словам заведующей отделением кардиологии ГКБ №7 Айгуль Доскуловой, пациенту в экстренном порядке провели коронарографию и выявили тромбоз правой межжелудочковой ветви.

«На этапе коронарографии со стентированием межжелудочковой ветви у пациента произошла остановка сердечной деятельности, в срочном порядке успешно проведены все необходимые реанимационные мероприятия, согласно протоколу сердечно-легочной реанимации и восстановлен сердечный ритм. Несмотря на остановку сердечной деятельности, успешно проведена коронография со стентированием, после чего пациент для дальнейшего наблюдения и лечения, переведен в отделение реанимации, даны лечебные и диагностические рекомендации», - отметила кардиолог.

Пациент находился в отделении кардиологии 13 дней, выписан с положительной динамикой.

«Иногда инфаркт может протекать атипично, и его можно спутать с острой хирургической патологией. Кроме того, нельзя забывать, что у инфаркта бывают скрытые маски. Астматический вариант инфаркта может протекать клинически как астма: одышка, чувство нехватки воздуха. Не следует забывать о том, что инфаркт поменял свою классическую форму, которую пациент может предъявлять при осмотре. Необходимо учитывать возрастной показатель, наличие артериальной гипертонии. Точно также сахарный диабет, который может вообще не давать никаких болей, а проходить как общая слабость, одышка, чувство недомогания. Поэтому любой клиницист должен всегда помнить о нетипичных формах инфаркта», - отметила Айгуль Доскулова.

Врач подчеркнула, что своевременная диагностика таких состояний обязательно должна подтверждаться или сниматься электрокардиографическими данными и анализом тропонина. На сегодня своевременная диагностика острого коронарного синдрома и правильное оказание помощи предотвраща.т риск развития внезапной смерти.