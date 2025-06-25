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    22:40, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Кардиохирурги пересадили сердце 41-летней учительнице из Шымкента

    В листе ожидания она находилась 13 лет. Теперь у пациентки есть все шансы вернуться к активной жизни, передает корреспондент агентства Kazinform.

    операция
    Фото: управление здравоохранения Шымкента

    Донорское сердце было доставлено из Тараза в Шымкент менее чем за полтора часа.

    41-летняя женщина — педагог по профессии, страдала от тяжелой формы сердечной недостаточности с 2012 года. Все это время она нуждалась в постоянном медицинском наблюдении и ограничивала себя в физической активности.

    операция
    Фото: управление здравоохранения Шымкента

    Быстрая организация транспортировки и слаженная работа команды врачей стали залогом успешного исхода операции.

    — Процедура по изъятию, транспортировке и пересадке сердца прошла строго в соотвествии медицинских и этических норм. Руководил сложнейшим вмешательством кардиохирург высшей категории Дархан Суйгенбаев, при поддержке специалистов из Тараза, сотрудников управления здравоохранения Шымкента и команды UMC. Это событие стало важным шагом в развитии трансплантологии в Казахстане и показало высокий уровень регионального взаимодействия, — сообщили в управлении горздрава.

    операция
    Фото: управление здравоохранения Шымкента

    Отметим, что пересадка сердца от посмертного донора в Шымкенте проведена в третий раз.

    Теги:
    Здравоохранение Донорство Медицина Шымкент
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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