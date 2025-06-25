Кардиохирурги пересадили сердце 41-летней учительнице из Шымкента

Донорское сердце было доставлено из Тараза в Шымкент менее чем за полтора часа.

41-летняя женщина — педагог по профессии, страдала от тяжелой формы сердечной недостаточности с 2012 года. Все это время она нуждалась в постоянном медицинском наблюдении и ограничивала себя в физической активности.

Фото: управление здравоохранения Шымкента

Быстрая организация транспортировки и слаженная работа команды врачей стали залогом успешного исхода операции.

— Процедура по изъятию, транспортировке и пересадке сердца прошла строго в соотвествии медицинских и этических норм. Руководил сложнейшим вмешательством кардиохирург высшей категории Дархан Суйгенбаев, при поддержке специалистов из Тараза, сотрудников управления здравоохранения Шымкента и команды UMC. Это событие стало важным шагом в развитии трансплантологии в Казахстане и показало высокий уровень регионального взаимодействия, — сообщили в управлении горздрава.

Фото: управление здравоохранения Шымкента

Отметим, что пересадка сердца от посмертного донора в Шымкенте проведена в третий раз.