Кардинально упростить и смягчить налоговое администрирование поручил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На расширенном заседании Правительства, которое проходит в режиме видеоконференцсвязи, Глава государства поручил Правительству совместно с НПП «Атамекен» разработать предложения по кардинальному упрощению и смягчению налогового администрирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Крайне важен вопрос налогового администрирования. В последние месяцы участились жалобы предпринимателей на налоговые органы. За минимальную задолженность блокируются счета, постоянно зависает система приема отчетности, без должных оснований ограничивается экспорт и так далее. В целях исполнения бюджета за счет авансовых платежей на добросовестных предпринимателей оказывается давление. Следует прекратить эту практику», - подчеркнул Президент.

Глава государства поручил Правительству совместно с НПП «Атамекен» разработать предложения по кардинальному упрощению и смягчению налогового администрирования.

«Оно должно основываться на цифровых решениях и использовании больших данных и технологий блокчейн. В частности, поручаю рассмотреть вопрос освобождения индивидуальных предпринимателей от предоставления налоговой отчетности в случае использования ими онлайн кассовых аппаратов и посттерминалов», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.