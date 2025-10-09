Караван креативных индустрий запустили в Кызылординской области
В Кызылординской области запустили региональный проект «Creative Caravan», направленный на развитие и поддержку креативных индустрий и представителей сферы, передает Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.
Инициатива представляет собой передвижную площадку, которая включает выставку изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, тренинги по маркетингу, юридические консультации, фотосессии.
Также организаторы разъясняют меры государственной поддержки креативных индустрий.
С такой программой караван проедет по всем районам области. Финал проекта состоится 16 октября в Кызылорде. Всего в регионе зарегистрировано около тысячи субъектов креативных индустрий.
