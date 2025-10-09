РУ
    08:22, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Караван креативных индустрий запустили в Кызылординской области

    В Кызылординской области запустили региональный проект «Creative Caravan», направленный на развитие и поддержку креативных индустрий и представителей сферы, передает Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК. 

    ремесленники
    Фото: АНК

    Инициатива представляет собой передвижную площадку, которая включает выставку изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, тренинги по маркетингу, юридические консультации, фотосессии.

    Также организаторы разъясняют меры государственной поддержки креативных индустрий.

    С такой программой караван проедет по всем районам области. Финал проекта состоится 16 октября в Кызылорде. Всего в регионе зарегистрировано около тысячи субъектов креативных индустрий.

    Ранее мы писали, что Алматы официально получил статус «Всемирного города ремесел». Подробности можно прочитать здесь



     

    Кызылординская область Ремесленники Креативная индустрия
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
