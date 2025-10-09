Караван креативных индустрий запустили в Кызылординской области

Инициатива представляет собой передвижную площадку, которая включает выставку изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, тренинги по маркетингу, юридические консультации, фотосессии.

Также организаторы разъясняют меры государственной поддержки креативных индустрий.

С такой программой караван проедет по всем районам области. Финал проекта состоится 16 октября в Кызылорде. Всего в регионе зарегистрировано около тысячи субъектов креативных индустрий.

Ранее мы писали, что Алматы официально получил статус «Всемирного города ремесел». Подробности можно прочитать здесь.





