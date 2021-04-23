Карантинные зоны для борьбы с вредителями установят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы установят карантинные зоны для борьбы с вредителями плодовых культур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект постановления «Об установлении карантинной зоны с введением карантинного режима на территории города Алматы» размещен на сайте «Открытые НПА».

Сообщается, что в городе были выявлены очаги карантинного заболевания - бактериальный ожог плодовых деревьев (Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al.) и шелкопряд без косточек (Lymantria dispar L).

«Установить карантинную зону с введением карантинного режима на территории города Алматы в разрезе районов по видам карантинных объектов на общей площади 52,9 га земли, согласно приложению к настоящему постановлению», - говорится в документе.

Всего по Алматы выявлено 43 очага распространения - в Парке Первого Президента, саду резиденции Президента, государственном региональном природном парке «Медеу», микрорайоне Бутаковка, «Экопост» и «Мост», парке «Баума».

Карантинные зоны будут сняты после уничтожения вредителей.