Карантинные ограничения усилят в дни Курбан айта в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Карантинные ограничения вводятся в Жамбылской области в связи с предстоящим праздником Курбан айт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный государственный санитарный врач Жамбылской области Байдилда Шиналиев подписал новое Постановление №8 «Об ограничительных мероприятиях в дни празднования мусульманского праздника Курбан айт (Курбан-байрам) в Жамбылской области», учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией и зооантпропонозных заболеваний, в целях предупреждения их дальнейшего распространения среди населения Жамбылской области.

Акимы города Тараза и районов области, руководители территориальных управлений санитарно-эпидемиологического контроля, РПП «Атамекен», Жамбылское областное управление по делам религий, областная территориальная инспекция комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, главный имам Жамбылской области должны обеспечить запрет на проведение и участие в коллективных мероприятиях, посвящённых празднованию Курбан айт, говорится в Постановлении.

Это касается всех организаций независимо от форм собственности, а также частных домовладений и медресе. Предписан запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе коллективной молитвы «Айт намаз», включая мероприятия на открытом воздухе на территории мечетей.

Необходимо обеспечить организацию забоя и реализации скота в убойных пунктах и площадках, получивших официальное ветеринарно-санитарное заключение службы (убойные пункты, площадки в районах, согласно перечню, утвержденному ветеринарной службой).

Обеспечить организацию и проведение обряда жертвоприношения в режиме онлайн (через сайт qurban2021.kz), в специально отведенных местах (убойных пунктах) с соблюдением санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, социальной дистанции и обязательным ношением масок, исключив массовое скопление людей. Усилить государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор на убойных пунктах по территории всей области. Обеспечить контроль за соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил по транспортировке и хранению скоропортящихся продуктов (мясо жертвенных животных) нуждающимся лицам с обеспечением привлеченных лиц средствами индивидуальной защиты.

Акимам города Тараза и районов Жамбылской области (мониторинговым группам), департаменту полиции Жамбылской области, управлениям санитарно-эпидемиологического контроля, управлению внутренней политики Жамбылской области, областному управлению по делам религии необходимо обеспечить информационное сопровождение в средствах массовой информации, социальных сетях, в мессенджерах информацию об организации жертвоприношения в онлайн режиме, о принимаемых мерах. Необходимо объяснить приоритетность здоровья населения и влияние принимаемых решений на безопасность человека, общества и государства.

Кроме того, важно обеспечить мониторинг за соблюдением санитарно-дезинфекционного режима, карантинных мер, требований противоэпидемического режима на рынках, в том числе скотных, частных подворьях, в местах реализации скота, говорится в Постановлении.

При выявлении нарушений будут приняты административные меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Республики Казахстан.

Настоящее постановление вступает в силу 18 июля 2021 года в 00:00 часов.

Напомним, в январе 2021 года город Тараз переместился из «зеленой» зоны в «желтую». В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в других областях Казахстана был подготовлен резерв в две тысячи коек. Для предупреждения и лечения заболевших COVID-19 в стационары области завезено лекарств и оборудования на 1,2 миллиарда тенге.

Тенденция роста заболеваний коронавирусом в жамбылском регионе в апреле 2021 года вызвала необходимость введения новых ограничительных мер и ужесточения контроля за соблюдением всех требований.

Затем в мае, с учетом сложившейся более благоприятной тенденции, некоторые ограничения были сняты по постановлению Главного государственного санитарного врача Жамбылской области от 25 мая 2021 года №5 «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении».

7 июня вышло постановление Главного государственного санитарного врача Жамбылской области о том, что Тараз вошел в «зеленую» зону. По этому постановлению ограничение деятельности социально-экономических объектов на территории Жамбылской области были приняты на основании критериев «зелёная» зона. С 7 июля на территории Жамбылской области в связи с ростом заболевших КВИ ужесточили ограничительные карантинные меры.