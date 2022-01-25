+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Карантинные ограничения постепенно снимают в Алматы

25 Января 2022 16:21
Поделиться:
Карантинные ограничения постепенно снимают в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова рассказала о частичном снятии карантинных запретов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Эпидемиологическая ситуация в Акмолинской области продолжает ухудшаться – глава облздрава
Сколько детей госпитализировано с КВИ с начала года в Алматы Говорить о завершающей стадии коронавируса – преждевременно - главный санврач Алматы Ожидаем до трех тысяч заболеваний в сутки - главный санврач Алматы о КВИ

Карлыгаш Абдижаббарова отметила, что в рамках проекта «Ashyq» в период с 6 по 16 января в городе выявлены 270 лиц с «красным» статусом и четверо - с «желтым».

«Всего с 9 апреля 2021 года по текущее время подтвержден «красный» статус у 11 369 жителей, «желтый» - у 1360», - проинформировала главный санврач на онлайн-брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Она напомнила, что 22 января текущего года было подписано постановление №2 по городу Алматы, в котором внесены следующие изменения:

- сняты запреты на деятельность концертных залов, театров, цирков, филармоний, проведение конференций, семинаров, выставок, форумов, ночных клубов, караоке, коллективных религиозных обрядов, а также исключено требование о сокращении количества посетителей в общепите до 4 человек и заполняемость кинотеатров до 30%.

«Все эти объекты будут работать по действующим критериям «красной» зоны в рамках «Ashyq». Например, концерты, театры, кинотеатры, общепит, ночные клубы, караоке - до 50% заполняемости не более 50 человек, выставки - до 70% не более 200 человек», - пояснила Карлыгаш Абдижаббарова.

Спикер проинформировала, что с 24 января детсадам разрешено работать в штатном формате по заявлению родителей, общеобразовательным школам – в штатном формате с 1 по 4 классы, как и с контингентом до 600 детей, а школам, в которых свыше 600 учащихся - в штатном формате на 50% мощности.

«Также разрешена работа внешкольных и образовательных центров в штатном формате; вузов и колледжей - в смешанном формате. Вакцинированные ученики допускаются офлайн по усмотрению администрации школ», - уточнила спикер.

Напомним, в Казахстане снизили ограничения для субъектов бизнеса.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Эпидемиологическая ситуация в Акмолинской области продолжает ухудшаться – глава облздрава
Сколько детей госпитализировано с КВИ с начала года в Алматы
Говорить о завершающей стадии коронавируса – преждевременно - главный санврач Алматы
Ожидаем до трех тысяч заболеваний в сутки - главный санврач Алматы о КВИ
Популярное
1 Пострадали ли мечети при беспорядках в Казахстане
2 Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружили в Алматы
3 Президент РК примет участие в саммите «Центральная Азия - КНР» 25 января
4 Глава государства принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
5 Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
6 Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
Читайте также
Сколько детей госпитализировано с КВИ с начала года в Алматы
Говорить о завершающей стадии коронавируса – преждевременно - главный санврач Алматы
Пострадали ли мечети при беспорядках в Казахстане
Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружили в Алматы
Президент РК примет участие в саммите «Центральная Азия - КНР» 25 января
Глава государства принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив