Карантинные ограничения постепенно снимают в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова рассказала о частичном снятии карантинных запретов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Карлыгаш Абдижаббарова отметила, что в рамках проекта «Ashyq» в период с 6 по 16 января в городе выявлены 270 лиц с «красным» статусом и четверо - с «желтым».

«Всего с 9 апреля 2021 года по текущее время подтвержден «красный» статус у 11 369 жителей, «желтый» - у 1360», - проинформировала главный санврач на онлайн-брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Она напомнила, что 22 января текущего года было подписано постановление №2 по городу Алматы, в котором внесены следующие изменения:

- сняты запреты на деятельность концертных залов, театров, цирков, филармоний, проведение конференций, семинаров, выставок, форумов, ночных клубов, караоке, коллективных религиозных обрядов, а также исключено требование о сокращении количества посетителей в общепите до 4 человек и заполняемость кинотеатров до 30%.

«Все эти объекты будут работать по действующим критериям «красной» зоны в рамках «Ashyq». Например, концерты, театры, кинотеатры, общепит, ночные клубы, караоке - до 50% заполняемости не более 50 человек, выставки - до 70% не более 200 человек», - пояснила Карлыгаш Абдижаббарова.

Спикер проинформировала, что с 24 января детсадам разрешено работать в штатном формате по заявлению родителей, общеобразовательным школам – в штатном формате с 1 по 4 классы, как и с контингентом до 600 детей, а школам, в которых свыше 600 учащихся - в штатном формате на 50% мощности.

«Также разрешена работа внешкольных и образовательных центров в штатном формате; вузов и колледжей - в смешанном формате. Вакцинированные ученики допускаются офлайн по усмотрению администрации школ», - уточнила спикер.

Напомним, в Казахстане снизили ограничения для субъектов бизнеса.