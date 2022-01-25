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Карантинные ограничения постепенно снимают в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова рассказала о частичном снятии карантинных запретов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Карлыгаш Абдижаббарова отметила, что в рамках проекта «Ashyq» в период с 6 по 16 января в городе выявлены 270 лиц с «красным» статусом и четверо - с «желтым».
«Всего с 9 апреля 2021 года по текущее время подтвержден «красный» статус у 11 369 жителей, «желтый» - у 1360», - проинформировала главный санврач на онлайн-брифинге в Региональной службе коммуникаций.
Она напомнила, что 22 января текущего года было подписано постановление №2 по городу Алматы, в котором внесены следующие изменения:
- сняты запреты на деятельность концертных залов, театров, цирков, филармоний, проведение конференций, семинаров, выставок, форумов, ночных клубов, караоке, коллективных религиозных обрядов, а также исключено требование о сокращении количества посетителей в общепите до 4 человек и заполняемость кинотеатров до 30%.
«Все эти объекты будут работать по действующим критериям «красной» зоны в рамках «Ashyq». Например, концерты, театры, кинотеатры, общепит, ночные клубы, караоке - до 50% заполняемости не более 50 человек, выставки - до 70% не более 200 человек», - пояснила Карлыгаш Абдижаббарова.
Спикер проинформировала, что с 24 января детсадам разрешено работать в штатном формате по заявлению родителей, общеобразовательным школам – в штатном формате с 1 по 4 классы, как и с контингентом до 600 детей, а школам, в которых свыше 600 учащихся - в штатном формате на 50% мощности.
«Также разрешена работа внешкольных и образовательных центров в штатном формате; вузов и колледжей - в смешанном формате. Вакцинированные ученики допускаются офлайн по усмотрению администрации школ», - уточнила спикер.
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