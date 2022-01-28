Карантинные ограничения ослабили в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова подписала новое карантинное постановление, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Согласно документу для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», режим работы по времени в будние и выходные дни не устанавливается.
Также для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», при условии наличия нейтрального («синего») или безопасного («зеленого») статуса у посетителей в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации:
- в «зеленой» зоне (низкий эпидемиологический риск) — деятельность без ограничений; - в «желтой» (умеренный эпидемиологический риск) и «красной» (высокий эпидемиологический риск) – с ограничениями по наполняемости объектов;
Для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», при условии наличия безопасного («зеленого») статуса у сотрудников и посетителей — деятельность без ограничений.
Кроме того, разрешен штатный формат обучения в:
- дошкольных организациях с заявлением родителей;
- общеобразовательных школах до 600 учащихся включительно;
- начальных 1-4 классах (5-6 классы в международных классах);
- школах с количеством свыше 600 учащихся - с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ;
- внешкольных организациях;
- колледжах и вузах - в комбинированном формате: практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика - в штатном режиме по гибкому графику, лекции - онлайн.
- допускается обучение в штатном формате школьников, получивших полный курс вакцинации, по усмотрению администрации организации образования.
Постановление вступает в силу со дня подписания.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
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