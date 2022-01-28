Карантинные ограничения ослабили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова подписала новое карантинное постановление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», режим работы по времени в будние и выходные дни не устанавливается.

Также для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», при условии наличия нейтрального («синего») или безопасного («зеленого») статуса у посетителей в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации:

- в «зеленой» зоне (низкий эпидемиологический риск) — деятельность без ограничений; - в «желтой» (умеренный эпидемиологический риск) и «красной» (высокий эпидемиологический риск) – с ограничениями по наполняемости объектов;

Для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», при условии наличия безопасного («зеленого») статуса у сотрудников и посетителей — деятельность без ограничений.

Кроме того, разрешен штатный формат обучения в:

- дошкольных организациях с заявлением родителей;

- общеобразовательных школах до 600 учащихся включительно;

- начальных 1-4 классах (5-6 классы в международных классах);

- школах с количеством свыше 600 учащихся - с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ;

- внешкольных организациях;

- колледжах и вузах - в комбинированном формате: практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика - в штатном режиме по гибкому графику, лекции - онлайн.

- допускается обучение в штатном формате школьников, получивших полный курс вакцинации, по усмотрению администрации организации образования.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Ранее МВК снизила карантинные ограничения для бизнеса в Казахстане.