Карантинные меры ужесточили в Нур-Султане
Согласно подписанному документу, сокращается время работы ТРЦ, ТЦ и ТД в будние дни до 17 часов. Вместе с тем, этим объектам запрещается функционировать в выходные дни.
Кроме того, на дистанционную форму обучения переходят все студенты, а также школьники города за исключением учащихся выпускных 9, 11(12) классов.
Объектам общепита также запрещается работать в выходные дни, кроме работы на доставку и заказов на вынос.
Новое постановление вступает в силу 30 марта. Ознакомиться с полным текстом документа можно здесь.
Напомним, Нур-Султан с 10 марта находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидситуации. Ежедневно в городе выявляют свыше 300 новых случаев заражения коронавирусом. Жителей и гостей столицы просят строго соблюдать саннормы и требования карантинного режима, чтобы избежать роста заболеваемости КВИ.