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    17:21, 29 Март 2021 | GMT +6

    Карантинные меры ужесточили в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова подписала новое постановление об ужесточении карантинных и ограничительных мер в Нур-Султане в связи с нестабильной эпидситуацией и ростом заболеваемости КВИ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Согласно подписанному документу, сокращается время работы ТРЦ, ТЦ и ТД в будние дни до 17 часов. Вместе с тем, этим объектам запрещается функционировать в выходные дни.

    Кроме того, на дистанционную форму обучения переходят все студенты, а также школьники города за исключением учащихся выпускных 9, 11(12) классов.

    Объектам общепита также запрещается работать в выходные дни, кроме работы на доставку и заказов на вынос.

    Новое постановление вступает в силу 30 марта. Ознакомиться с полным текстом документа можно здесь.

    Напомним, Нур-Султан с 10 марта находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидситуации. Ежедневно в городе выявляют свыше 300 новых случаев заражения коронавирусом. Жителей и гостей столицы просят строго соблюдать саннормы и требования карантинного режима, чтобы избежать роста заболеваемости КВИ.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана Главная
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