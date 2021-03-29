Карантинные меры ужесточили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова подписала новое постановление об ужесточении карантинных и ограничительных мер в Нур-Султане в связи с нестабильной эпидситуацией и ростом заболеваемости КВИ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Согласно подписанному документу, сокращается время работы ТРЦ, ТЦ и ТД в будние дни до 17 часов. Вместе с тем, этим объектам запрещается функционировать в выходные дни.

Кроме того, на дистанционную форму обучения переходят все студенты, а также школьники города за исключением учащихся выпускных 9, 11(12) классов.

Объектам общепита также запрещается работать в выходные дни, кроме работы на доставку и заказов на вынос.

Новое постановление вступает в силу 30 марта. Ознакомиться с полным текстом документа можно здесь.

Напомним, Нур-Султан с 10 марта находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидситуации. Ежедневно в городе выявляют свыше 300 новых случаев заражения коронавирусом. Жителей и гостей столицы просят строго соблюдать саннормы и требования карантинного режима, чтобы избежать роста заболеваемости КВИ.