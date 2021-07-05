Карантинные меры усилили в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматинской области подписал новое постановление о карантине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, с 7 июля в области введены следующие меры:

- введено ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев);

- обязательное ПЦР-тестирование (1 раз в 7 дней) для невакцинированных работников организаций указанных в подпункте 1) пункта 2 настоящего постановления (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев).

Запрещается деятельность следующих объектов/услуг:

- движение междугородних/межрайонных регулярных автобусов (микроавтобусов);

- объекты культуры (репетиция);

- кинотеатры, театры, филармонии, концертные залы;

- межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

- боулинг-клубы;

- бильярдные;

- компьютерные клубы, PlayStation клубы;

- цирки;

- детские развлекательные центры (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях), в том числе расположенные в ТРЦ, ТД;

- аттракционы на открытом воздухе;

- проведение спортивных мероприятий со зрителями;

- проведение поминок;

- банкетные залы;

- ночные и игровые клубы, караоке, океанариум;

- зрелищные, массовые мероприятия, семейные, памятные мероприятия, корпоративы, конференции, форумы, собрания, выставки, марафоны и другие массовые мероприятия.

Запрещается деятельность в субботу и воскресенье:

- крытые рынки (продуктовые и непродуктовые);

- ТРЦ, торговые дома, торговые сети;

- сауны;

- СПА-центры, бассейны;

- спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры и фитнес-центры;

Деятельность банков, ЦОН, отделения АО «Казпочта» с графиком работы с 9 до 18 часов.

Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни – разрешается работа с 9 до 20 часов при заполняемости до 50%, но не более 30 мест.