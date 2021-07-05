Карантинные меры усилили в Алматинской области
Согласно документу, с 7 июля в области введены следующие меры:
- введено ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев);
- обязательное ПЦР-тестирование (1 раз в 7 дней) для невакцинированных работников организаций указанных в подпункте 1) пункта 2 настоящего постановления (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев).
Запрещается деятельность следующих объектов/услуг:
- движение междугородних/межрайонных регулярных автобусов (микроавтобусов);
- объекты культуры (репетиция);
- кинотеатры, театры, филармонии, концертные залы;
- межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
- боулинг-клубы;
- бильярдные;
- компьютерные клубы, PlayStation клубы;
- цирки;
- детские развлекательные центры (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях), в том числе расположенные в ТРЦ, ТД;
- аттракционы на открытом воздухе;
- проведение спортивных мероприятий со зрителями;
- проведение поминок;
- банкетные залы;
- ночные и игровые клубы, караоке, океанариум;
- зрелищные, массовые мероприятия, семейные, памятные мероприятия, корпоративы, конференции, форумы, собрания, выставки, марафоны и другие массовые мероприятия.
Запрещается деятельность в субботу и воскресенье:
- крытые рынки (продуктовые и непродуктовые);
- ТРЦ, торговые дома, торговые сети;
- сауны;
- СПА-центры, бассейны;
- спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры и фитнес-центры;
Деятельность банков, ЦОН, отделения АО «Казпочта» с графиком работы с 9 до 18 часов.
Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни – разрешается работа с 9 до 20 часов при заполняемости до 50%, но не более 30 мест.