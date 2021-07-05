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    16:16, 05 Июль 2021 | GMT +6

    Карантинные меры усилили в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматинской области подписал новое постановление о карантине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно документу, с 7 июля в области введены следующие меры:

    - введено ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев);

    - обязательное ПЦР-тестирование (1 раз в 7 дней) для невакцинированных работников организаций указанных в подпункте 1) пункта 2 настоящего постановления (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев).

    Запрещается деятельность следующих объектов/услуг:

    - движение междугородних/межрайонных регулярных автобусов (микроавтобусов);

    - объекты культуры (репетиция);

    - кинотеатры, театры, филармонии, концертные залы;

    - межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

    - боулинг-клубы;

    - бильярдные;

    - компьютерные клубы, PlayStation клубы;

    - цирки;

    - детские развлекательные центры (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях), в том числе расположенные в ТРЦ, ТД;

    - аттракционы на открытом воздухе;

    - проведение спортивных мероприятий со зрителями;

    - проведение поминок;

    - банкетные залы;

    - ночные и игровые клубы, караоке, океанариум;

    - зрелищные, массовые мероприятия, семейные, памятные мероприятия, корпоративы, конференции, форумы, собрания, выставки, марафоны и другие массовые мероприятия.

    Запрещается деятельность в субботу и воскресенье:

    - крытые рынки (продуктовые и непродуктовые);

    - ТРЦ, торговые дома, торговые сети;

    - сауны;

    - СПА-центры, бассейны;

    - спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры и фитнес-центры;

    Деятельность банков, ЦОН, отделения АО «Казпочта» с графиком работы с 9 до 18 часов.

    Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни – разрешается работа с 9 до 20 часов при заполняемости до 50%, но не более 30 мест.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Алматинская область
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