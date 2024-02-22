Карантин ввели в Павлодарской области из-за лимфангита лошадей

В селе Бескауга Павлодарской области объявлен карантин после заражения лошадей эпизоотическим лимфангитом. Болезнь выявили у 18 животных, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации областного управления ветеринарии, 14 февраля в Кояндинском сельском округе, в крестьянском хозяйстве «Куаныш», погибла лошадь. Образцы крови отправили в лабораторию, чтобы исключить эпизоотический лимфангит и мыт лошадей. В лаборатории подтвердили, что животное действительно было инфицировано лимфангитом.

С 20 февраля в крестьянском хозяйстве объявлен карантин сроком минимум на три месяца.

— Согласно результатам лабораторных исследований от 19 февраля, установлен положительный результат по заболеванию эпизоотический лимфангит. Решением и. о. акима Кояндинского сельского округа от 20 февраля 2024 года установлен карантин в связи с подтверждением заболевания эпизоотический лимфангит лошадей. По условиям карантина не допускается продажа, перемещение, ввоз, вывоз, использование продуктов от больных животных, — сообщил руководитель отдела противоэпизоотических мероприятий управления ветеринарии Павлодарской области Самат Мажиров.

На момент эпизоотологического обследования в табуне находилось 624 лошади, около 220 — маточное поголовье.

Специалисты предупреждают: мясо больных животных запрещено употреблять в пищу, а трупы утилизируют вместе с кожей. Для этого в Экибастузе имеется передвижной инсинератор. В помещениях, где находились больные животные, обязательно проводится дезинфекция.

— Карантин снимается через три месяца после уничтожения последнего больного животного, заключительного клинического осмотра лошадей, очистки и дезинфекции помещений. Управлением ветеринарии направлены письма акимам приграничных районов с Карагандинской областью (Майский, Баянаульский, Экибастуз) по усилению контроля за перемещением животных, отдаленными отгонными точками, оказанию содействия ветеринарным специалистам по разъяснительной работе с населением, — уточнил Самат Мажиров.

Оставшееся в КХ «Куаныш» поголовье находится под наблюдением ветеринарных врачей.

Как объяснили в управлении ветеринарии, эпизоотический лимфангит (африканский сап) — хроническая инфекционная болезнь непарнокопытных, характеризующаяся гнойным воспалением кожи, подкожной клетчатки с поражением лимфатических сосудов и лимфоузлов. Источник инфекции — больные животные. Болезнь передается как при прямом контакте, так и через предметы ухода и снаряжение. Факторы передачи — упряжь, коновязь, предметы ухода, подстилка, навоз, инструменты, загрязнённые выделениями больных животных. Переносчиками могут быть кровососущие насекомые и грызуны.

— Оздоровительные мероприятия, а также возмещение стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных будут производится Республиканскими противоэпизоотическим отрядом, — проинформировал Самат Мажиров.

Ранее стало известно, что в соседней Карагандинской области отмечается падеж лошадей. Животные умирают от инфекции, которая проявляется гнойным язвенным дерматитом.