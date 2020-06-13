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Карантин в Восточно-Казахстанской области продлен до 1 июля

13 Июня 2020 15:41
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Карантин в Восточно-Казахстанской области продлен до 1 июля

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области продлены карантинные меры до 1 июля, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на постановление главного санитарного врача ВКО.

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В документе сообщается о сохранении ограничений, в том числе карантинных мероприятий, с особыми условиями хозяйственной и иной деятельности и жизни населения до 00:00 часов 1 июля 2020 года на всей территории Восточно-Казахстанской области.

Особое внимание уделено Семею, где прирост в течение последних 7 дней составил 4,7 %. В постановлении сказано о необходимости в городе сократить время работы с 10:00 до 17:00 часов объектов торговли непродовольственными товарами и с 08:00 до 20:00 часов - объектов торговли продовольственными товарами. При этом будет сохранен запрет для объектов оптово-розничной и розничной торговли непродовольственными товарами, крупных торговых объектов и комплексов, торгово-развлекательных центров, торговых домов, площадью свыше 2000 кв. м. При этом будет сохранен запрет на работу ночных клубов (дискотек), баров, кальянных и караоке.

Кроме того, документе сообщается об усилении патрулирования в Семее, а точнее в районах города с повышенным уровнем заболеваемости, а также в местах массового скопления людей, жилом секторе, дачных массивах, парках, скверах, внутридворовых детских игровых и спортивных площадках, зонах рекреации, общественного транспорта на предмет соблюдения масочного режима и социального дистанцирования.

В постановлении главного санитарного врача области упоминается и Урджарский район, а в частности побережье озера Алаколь, где также говорится о необходимости соблюдения санитарных норм.


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#Восточно-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Орал Ерланулы

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