Карантин в ВКО продлили до 25 ноября

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое постановление и.о. главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области «О продлении ограничительных мер по предупреждению заболеваемости коронавирусной инфекции CОVІD-19 среди населения Восточно-Казахстанской области», передает МИА «Казинформ».

В постановлении исполняющей обязанности главного санврача ВКО Гуляим Тагаевой отмечено, что согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по CОVІD-19 Восточно-Казахстанская область отнесена в «красную зону».

В связи с этим, решено продлить ограничительные меры, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения с 00.00 часов 11 ноября до 00.00 часов 25 ноября 2020 года на всей территории Восточно-Казахстанской области.

Акимам городов и районов предписано:

1) сохранить границы действия ограничительных мер по периметру территории области, а также по периметру городов Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Курчатов и районов;

2) охрану и контроль общественного порядка в городах Усть-Каменогорск, Семей осуществлять в 402 квадратах (город Усть-Каменогорск – 200, город Семей 202) с привязкой к 40 участковым пунктам полиции (город Усть-Каменогорск - 23, город Семей - 17);

3) обеспечить контроль за недопущением проведения корпоративных, торжественных, семейных и других массовых мероприятий в частных домовладениях и строениях, в том числе арендуемых;

4) продолжить работу волонтёров по доставке товаров первой необходимости, продуктов питания и лекарственных средств для лиц, старше 65 лет и социально защищаемых слоёв населения;

5) совместно с органами управления кондоминиумами, КСК и другими организациями, обслуживающими многоквартирные жилые дома, продолжить:

- проведение профилактической дезинфекции и влажной уборки в подъездах, лифтах, паркингах, согласно графиков;

- проведение уборки территорий детских и дворовых площадок с проведением дезинфекционной обработки всего оборудования, малых архитектурных форм, оборудования детских площадок и прилегающих к ним территорий дезинфицирующими средствами, согласно графиков;

- размещение графиков проведения дезинфекционных обработок и информационного материала по вопросам профилактики респираторных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции, на досках объявлений и в других доступных к общему обозрению местах;

6) сократить проведение в государственных органах и организациях личных приемов граждан, совещаний, семинаров и т.д. с личным участием сотрудников, за исключением случаев, требующих неотлагательного решения;

7) продолжить осуществление санитарно-противоэпидемических мероприятий на территории населённых пунктов области с проведением дезинфекции и санитарной обработки объектов внешней среды (помещения зданий в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, на крытых и тёплых остановках, в аэропортах, железнодорожных и автовокзалах, подземных, надземных пешеходных переходах).

Акимам городов Усть-Каменогорск, Курчатов, Абайского, Бескарагайского, Бородулихинского, Шемонаихинского, Урджарского, Зайсанского районов, Управлению здравоохранения ВКО, Департаменту госдоходов ВКО, Департаменту полиции ВКО, Управлениям контроля качества и безопасности товаров и услуг городов и районов:

1) продолжить работу 15 санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешних границах в Восточно-Казахстанской области со стороны Алматинской (3 поста), Карагандинской (1 пост), Павлодарской (2 поста) областей, на автопереходах через Государственную границу Республики Казахстан в пунктах пропуска «Аул», «Уба», (Шемонаихинский район - 1 ед., Бородулихинский район - 1 ед.) и по г. Усть-Каменогорск 7 постов.

Обеспечить с 10.11.2020 года работу 2 санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешних границах в Восточно-Казахстанской области на автопереходах через Государственную границу Республики Казахстан в пунктах пропуска «Бахты», «Майкапчагай» (Урджарский район – 1 ед., Зайсанский район – 1 ед.), в соответствии с «Ограничительными мерами в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан.

Режим и сроки функционирования санитарных постов могут быть изменены, в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции COVID-19;

2) запретить въезд/выезд граждан на/с территорию(-и) области

и территорию(-и) г. Усть-Каменогорск, кроме лиц, указанных в настоящем Постановлении.

При этом, разрешить беспрепятственное передвижение жителей области из одного района/города в другой, за исключением пребывания в областном центре;

3) разрешить беспрепятственный въезд/выезд через санитарные посты (при предъявлении путевых листов, нарядов на работу, план-заданий, товарных накладных, командировочных документов, направлений медицинских учреждений, удостоверения личности и др.) для категории лиц, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

В исключительных случаях, разрешение на выезд и въезд через санитарные посты районов и городов отдельным категориям лиц, за исключением вышеуказанных в настоящем постановлении категорий, могут быть выданы по решению местного исполнительного органа района/города;

4) обеспечить контроль на санитарных постах путём проведения бесконтактной термометрии и опроса с соблюдением дистанцирования на наличие симптомов респираторных заболеваний и признаков, не исключающих коронавирусную инфекцию COVID-19, с учётом данных и последующим информированием Центра локализации очагов (ЦЛО);

5) обеспечить режим биологической безопасности всех задействованных служб, оснащение их средствами индивидуальной защиты, необходимым продовольствием и условиями личной гигиены;

6) обеспечить, при выявлении лиц с подозрением на инфекционные заболевания, в том числе COVID-19 (наличие респираторных признаков (кашель, температура (со слов опрашиваемого), отдышка) вызов скорой помощи по телефону «103»;

7) предоставить лицу, с подозрением на коронавирусную инфекцию, до приезда машины скорой медицинской помощи, защитную маску и обеспечить дистанцирование.

Сохраняется запрет на:

1) проведение зрелищных, спортивных мероприятий, мирных собраний, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки) и других массовых мероприятий, в том числе на дому;

2) работу развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, кинотеатры, букмекерские конторы, фудкорты);

3) функционирование внутриобластных автобусных, микроавтобусных и иных пассажирских перевозок между районами и городами области, а также автовокзалов, автостанций и иных предприятий пассажирского транспорта, за исключением маршрутов, обслуживающих п.Касыма Кайсенова Уланского района, п.Опытное поле, с.Ушановское, п.Белоусовка Глубоковского района.

При этом, при пересечении санитарного поста, водители общественных транспортных средств указанных маршрутов, предъявляют свидетельство установленного образца, выданное ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО», путевой лист, график движения.

4) проведение аудио, фото и видеосъемки медицинских работников в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определённых местными исполнительными органами для карантина, при оказании медицинской помощи на дому, проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных, в соответствии с Постановлением ГГСВ РК от 23.10.2020 года № 57 и статьей 145 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

В городе Усть-Каменогорск постановляется сохранить запрет, а в городах Риддер, Серебрянск и п. Новая Бухтарма района Алтай ввести запрет на функционирование следующих объектов:

1) кинотеатров;

2) бань, саун;

3) бассейнов;

4) театров;

5) объектов культуры, библиотек, музеев;

6) фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров, тренажёрных залов, спортивных комплексов, СПА центров/салонов. Разрешить перемещение населения по улицам и посещение скверов, парков, площадей, набережных, прогулочных зон, при соблюдении масочного режима и социального дистанцирования индивидуально или группами не более 3-х человек, за исключением членов одной семьи, а также индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более 5 человек).

Продолжить в медико-социальных объектах для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, домах ребёнка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях интернатного типа для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей) школ-интернатах общего типа, школ-интернатах для одарённых детей и медицинских организациях карантин и усилением санитарно-дезинфекционного режима с ежедневным утренним фильтром работников и пациентов (измерение температуры, медицинский осмотр, опрос о состоянии здоровья).

Разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, со сроком давности не более 3 дней.

Разрешается посещение медико-социальных объектов участниками национального превентивного механизма при предоставлении документа о лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, со сроком давности не более 3 дней.

Установить, при соблюдении санитарных правил, алгоритмов (требований), определенных постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан и усиленного санитарно-дезинфекционного режима, термометрии, соблюдении масочного режима и социальной дистанции, нанесении разметки и получения соответствующих актов готовности:

8.1 режим работы с 07.00 до 22.00 часов, с приостановлением деятельности в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни:

1) объектов общественного питания:

- с заполняемостью не более 50% от количества посадочных мест, с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, без проведения массовых, семейных, коллективных (корпоративных) мероприятий, конкурсов (кроме интерактивных, не покидая свой стол), танцев;

Объекты общественного питания могут работать без ограничений по времени и дням на онлайн доставку, либо самовывоз (на вынос), с закрытием объекта для посетителей и соблюдением «Требований к организациям общественного питания, осуществляющим доставку еды на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина»;

Для промышленных предприятий, объектов образования, дошкольного воспитания, медицинских учреждений, туризма и организациях в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.)) объекты общественного питания работают для организации питания в штатном режиме работы обслуживаемого объекта, с заполняемостью не более 50% от количества посадочных мест.

2) крытых спортивных объектов (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы клубных команд) независимо от форм собственности:

- для проведения индивидуальных (с участием не более 5 человек) и групповых (с участием не более 30 человек) тренировок, без зрителей;

3) фитнес-центров/клубов, тренажерных залов, помещений для занятия спортивно-оздоровительными тренировками, СПА центров/салонов, спортивно-оздоровительных объектов с бассейнами:

- с заполняемостью не более 50%, и площадью не менее 5 м2 на одного посетителя и при обеспечении общей заполняемости зеркала воды не более 50% и 5 м2 на одного человека для бассейнов, строго по предварительной записи.

8.2 режим работы с 07.00 до 19.00 часов, с приостановлением деятельности в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни:

1) объектов торговли непродовольственными товарами (магазины, отделы, минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты, торговые дома, бутики, торговые сети, ТРЦ), за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них:

- при площади торгового зала до 50 м2 допускается одномоментное нахождение в помещении не более 4 человек, за исключением членов одной семьи; при площади торгового зала от 50 до 100 м2 – не более 8 человек соответственно, при площади торгового зала более 100 м2 заполняемость не более 30%, площадью не менее 4 м2 на 1 посетителя;

- в период действия ограничительных мероприятий, объекты торговли непродовольственных товаров, в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни могут работать только на доставку, либо самовывоз, с закрытием объекта для посетителей;

2) салонов красоты, парикмахерских, барбер-шопов (салонов и др.), объектов, оказывающих косметологические услуги, массажа и татуажа:

- площадью не менее 4 м2 на 1 посетителя, по предварительной записи;

3) автомоек, объектов по ремонту бытовой техники, химчисток, прачечных, фотосалонов, абонентских отделов, за исключением служб, занятых ремонтными работами объектов связи и др. объектов по оказанию услуг населению;

4) бань, саун:

- при обеспечении заполняемости не более 50% и площади не менее 4 м2 на одного посетителя, бассейнов (в индивидуальном формате из расчёта 5 м2 зеркала воды на одного человека;

5) детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров:

- при заполняемости группы не более 15 человек, по предварительной записи;

6) театров:

- с заполняемостью до 50%, но не более 100 человек в зале, при шахматной рассадки;

7) объектов культуры:

-индивидуальные, групповые репетиции, с участием не более 30 человек;

8) библиотек, музеев.

9) бизнес-центров (страховые компании, услуги: адвоката, нотариуса, бухгалтера, консалтинга, агентства по недвижимости, рекламных агентств, судебных исполнителей и др.) и других офисных зданий, за исключением организаций, оказывающих услуги круглосуточного мониторинга (систем аварийного оповещения, подземного позиционирования персонала, техники и др.).

10) продовольственных и непродовольственных рынков (крытых и вне зданий):

- при заполняемости не более 30%, площадью не менее 4 м2 на 1 посетителя;

8.3 режим работы с 06.00 до 23.00 часов для общественного транспорта внутри городов и населенных пунктов, при увеличении количества автобусов в часы пик, обработке дезинфицирующими средствами и открытии всех дверей на конечных остановках, заполняемость по числу посадочных мест, с обязательным ношением масок водителями, кондукторами и пассажирами.

Сохранить существующий режим работы при соблюдении санитарных правил и усиленного санитарно-дезинфекционного режима, термометрии, ношении масок, социальной дистанции, нанесении разметки и получения соответствующих актов готовности:

1) объектов торговли продовольственными товарами (магазины, отделы, минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты, торговые дома, бутики, торговые сети), аптек и аптечной розничной сети:

- при площади торгового зала до 50 м2 допускается одномоментное нахождение в помещении не более 4 человек, за исключением членов одной семьи; при площади торгового зала до 100 м2 – не более 8 человек соответственно, при площади торгового зала более 100 м2 заполняемость не более 30%, площадью не менее 4 м2 на 1 посетителя;

2) медицинских центров, стоматологий:

- по предварительной записи;

3) объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.):

- при соблюдении заполняемости не более 80%;

4) объектов религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.):

- индивидуально, при соблюдении установленных требований и без проведения массовых, коллективных мероприятий, с обеспечением площади не менее 5 м2 на одного посетителя и запретом работы, расположенных в них объектов общепита;

5) детских дошкольных организаций:

- дежурные группы не более 15 человек;

6) дежурных классов в организациях образования, для обучающихся в предшкольных, 1-5 классах, школах с контингентом от 5 до 300 человек:

- по заявлению родителей, при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;

7) АЗС, объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств и организаций, занимающихся доставкой товаров.

Продолжить, при соблюдении санитарных правил и усиленного санитарно-дезинфекционного режима:

1) работу ЦОНов для физических и юридических лиц по предварительному бронированию очереди через портал Электронного Правительства или Call-центр 1414, с режимом работы ограничить с 9.00 часов до 18.00 часов в рабочие дни (с понедельника по пятницу) и субботу с 9.00 часов до 15.00 часов;

2) работу филиала АО «Казпочта» и его отделений с режимом работы по времени с 9.00 до 18.00 часов и максимальным оказанием услуг в онлайн-формате;

3) работу субъектов финансового сектора (банки второго уровня; организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций (юридические лица, осуществляющие деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка РК на обменные операции с наличной иностранной валютой, ипотечные организации; страховые (перестраховочные) организации; страховые брокеры; организации, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг; микрофинансовые организации, кредитные товарищества, ломбарды; платёжные организации; коллекторские агентства) и требований совместного приказа Председателя Национального Банка РК и Председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка;

4) дистанционную форму обучения в школах, за исключением дежурных классов;

5) проведение совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате);

6) проведение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд, с одновременным скоплением не более 30 человек;

7) проведение чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю), с одновременным скоплением не более 100 человек, без участия зрителей (при пустых трибунах);

8) проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд с одновременным скоплением не более 30 человек, без участия зрителей (при пустых трибунах).

9) сельскохозяйственных, продовольственных ярмарок выходного дня на открытом воздухе.

Физическим лицам предписано:

1) соблюдение масочного режима (за исключением детей в возрасте до 5 лет, лиц, имеющих медицинские противопоказания, при занятиях спортом на открытом воздухе и в личном транспорте (одному или с членами одной семьи)) и социальное дистанцирование не менее 2 метров (за исключением членов одной семьи), при передвижении и нахождении в населённых пунктах, в том числе общественном транспорте и объектах, деятельность которых разрешена, на открытом воздухе (при невозможности соблюдения социальной дистанции).

Запрещается находиться без маски в закрытых помещениях, в транспорте, а также здоровым людям, если они оказывают помощь больному коронавирусной инфекцией, а также гражданам, с симптомами коронавирусной инфекции (повышенная температура тела, одышка или кашель), либо имеющим положительные результаты ПЦР или экспресс-тестирования;

2) мониторинг состояния здоровья:

- при появлении первых симптомов респираторной инфекции (наличие симптомов вирусной инфекции: повышенная температура тела, одышка или кашель), незамедлительно информировать медицинского работника по месту проживания, без посещения медицинских организаций, путём вызова скорой медицинской помощи (мобильной группы) на дом по номеру 103;

- в случае установления заболевания коронавирусной инфекции COVID-19, пневмонией, не исключающей коронавирусной инфекции COVID-19, статуса контактного, обеспечивает строгое соблюдение установленных правил и порядка самоизоляции или госпитализации;

3) соблюдение запрета на организацию, проведение и участие в массовых семейных торжествах, коллективных и памятных мероприятиях, в том числе на дому, не допускать посещение объектов, деятельность которых запрещена;

4) проведение захоронения трупа человека, умершего от COVID-19 с соблюдением мер безопасности, соблюдение при проведении траурных и похоронных мероприятий социального дистанцирования, масочного режима и присутствие на мероприятии не более 10 человек (из числа близких членов семьи);

5) соблюдение гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями режима домашней самоизоляции.

Разрешается выходить из дома в аптеки, следовать на работу (для работающих), учреждения для получения выплат, пенсии и др., оплаты коммунальных услуг, для совершения покупок в ближайшем работающем магазине, выгула домашних животных, выносить мусор, гулять, обращаться за медпомощью и «в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью»;

6) лицам, прибывшим на территорию ВКО из-за рубежа, ежедневное ведение самоконтроля за состоянием здоровья, в случае появления любого ухудшения состояния (наличие симптомов вирусной инфекции: повышенная температура тела, одышка или кашель), незамедлительно информировать медицинского работника по месту проживания, без посещения медицинских организаций, путём вызова скорой медицинской помощи на дом по номеру 103.

Текст постановления приводится с сокращениями, полностью с ним можно ознакомиться здесь.