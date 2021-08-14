Карантин в Байконуре продлили до конца лета

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Режим ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории города Байконура продлен с 16 по 29 августа 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным Регионального управления комплекса «Байконур»

ФМБА России, на 13 августа 2021 года на территории города Байконура зарегистрировано 1945 случаев заражений. Две недели назад эта цифра была равна 1716, то есть количество заболевших байконурцев за этот короткий период увеличилось на 229 человек. Такой антирекорд впервые зафиксирован в Байконуре.

На сегодняшний день на лечении в инфекционном стационаре находятся 50 человек, с начала пандемии с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли 95 человек.

Постановлением главы администрации города сохраняются действующие ограничительные мероприятия. В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией оперативный штаб рекомендует соблюдать домашний режим самоизоляции гражданам в возрасте старше 65 лет, беременным женщинам, а также гражданам, имеющим хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, сахарный диабет, онкологические заболевания.

Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности рекомендовано перевести работников в возрасте старше 65 лет, беременных женщин, а также работников, имеющих хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, сахарный диабет, онкологические заболевания, на дистанционную форму работы, учитывая при этом необходимость обеспечения бесперебойного функционирования предприятий, учреждений и организаций.