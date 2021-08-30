РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:41, 30 Август 2021 | GMT +6

    Карантин в Байконуре продлен еще на две недели

    None
    None
    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Карантин в Байконуре продлен еще на две недели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава администрации города Байконура на основании предложений главного государственного санитарного врача комплекса «Байконур» продлил режим повышенной готовности для органов управления и сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Байконура до 24 часов 00 минут 12 сентября 2021 года.

    В соответствии с постановлением, сохраняются действующие ограничительные мероприятия по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции на территории города. Дополнительно вводится ограничение на проезд транспорта и проход людей через контрольно-проверочный пункт № 3 в период с 21 до 8 часов.

    Эпидемиологическая ситуация в Байконуре остается напряженной, отмечает городской оперативный штаб. Если взять официальные данные за последние две недели, то с 13 по 27 августа 2021 года коронавирусом заболело 278 человек, общее количество зараженных за это время увеличилось с 1945 до 2223 человек. В течение 14 дней зафиксировано 11 летальных исходов, рост смертей составил от 95 до 106 человек. Это абсолютный антирекорд по эпидситуации с начала пандемии. На лечении в инфекционном стационаре находится 48 человек.

    Оперативный штаб города Байконура призывает соблюдать все меры по предупреждению инфекции, продолжать массовую вакцинацию и рекомендует жителям города отказаться от посещения общественных мест для досуга без острой необходимости.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Байконур Регионы Казахстана Кызылординская область Главная Минздрав РК
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!