БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Карантин в Байконуре продлен еще на две недели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава администрации города Байконура на основании предложений главного государственного санитарного врача комплекса «Байконур» продлил режим повышенной готовности для органов управления и сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Байконура до 24 часов 00 минут 12 сентября 2021 года.

В соответствии с постановлением, сохраняются действующие ограничительные мероприятия по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции на территории города. Дополнительно вводится ограничение на проезд транспорта и проход людей через контрольно-проверочный пункт № 3 в период с 21 до 8 часов.

Эпидемиологическая ситуация в Байконуре остается напряженной, отмечает городской оперативный штаб. Если взять официальные данные за последние две недели, то с 13 по 27 августа 2021 года коронавирусом заболело 278 человек, общее количество зараженных за это время увеличилось с 1945 до 2223 человек. В течение 14 дней зафиксировано 11 летальных исходов, рост смертей составил от 95 до 106 человек. Это абсолютный антирекорд по эпидситуации с начала пандемии. На лечении в инфекционном стационаре находится 48 человек.

Оперативный штаб города Байконура призывает соблюдать все меры по предупреждению инфекции, продолжать массовую вакцинацию и рекомендует жителям города отказаться от посещения общественных мест для досуга без острой необходимости.