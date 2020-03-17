Карантин в Алматы: 27 блокпостов будет установлено для въезда и выезда из города

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы с 19 марта с учетом осложнившейся ситуации с распространением COVID-19 будет введен режим карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Карантин ведется с 00:00 часов19 марта.

«Задача прерывать цепочки распространения инфекции путем ввода жесткого контроля внешнего периметра города и строгого режима карантина внутри города», - сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Аким заявил, что в городе будет установлено 27 блокпостов.

«Ограничение выезда и въезда граждан и автотранспортных средств за и в границы Алматы. Установка 27 блокпостов на выездах города. На блокпостах будет задействованы силы полка патрульной полиции, СОБРа, подразделений Министерства обороны и национальной гвардии», - заявил Бахытжан Сагинтаев.

Вместе с тем, в городе будет «зеленый» коридор для ввоза в город товаров первой необходимости: продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, средств защиты и гигиены.

На сегодня в стране подтверждены 32 случая регистрации коронавируса, из них в Алматы – 15 случаев, Нур-Султане – 17 случаев.