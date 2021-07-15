Карантин ужесточили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в выходные дни не будут работать бани, банки, ЦОНы и религиозные объекты даже при использовании приложения «Ashyq». Также приостанавливается функционирование движение внутригородского общественного транспорта (маршрутных автобусов, микроавтобусов) в выходные (суббота и воскресенье) дни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с продолжающейся регистрацией заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и с целью предупреждения дальнейшего распространения КВИ среди населения Карагандинской области и рекомендацией Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан принято новое постановление главного государственного санитарного врача Карагандинской области от 14.07.2021 г. №25 «О внесении изменений и дополнений в постановление главного государственного санитарного врача Карагандинской области от 10 июля 2021 года № 23-Қ». Согласно документу даже при использовании приложения «Ashyq» на следующих объектах приостанавливается деятельность в выходные (суббота и воскресенье):

- бани;

- банки второго уровня, отделения АО «Казпочта»;

- центры обслуживания населения;

- детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры

- религиозные объекты.

А на объектах, где используется приложение «Ashyq», разрешается работать до 20:00 в будние дни, с приостановлением деятельности в выходные (суббота и воскресенье):

- бассейны;

- театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии;

- бильярдные;

- компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;

- боулинг;

- цирк;

- банкетные залы (проведение поминок, обслуживание по типу ресторанов и кафе);

- караоке.

Введены ограничения по времени работы с приостановлением деятельности в выходные (суббота и воскресенье) к следующим объектам, которым разрешается работать до 17 часов:

- открытые рынки (продуктовые, непродуктовые);

- детские развлекательные центры (крытые) площадью до и более 1000 кв.м. при использовании проекта «Ashyq»;

- сауны, СПА-центры, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, фитнес-клубы, фитнес-центрам, включая йога-центры объекты общественного питания (в помещении), в том числе по типу ресторана, кафе и кофейни,объекты общественного питания по типу столовых, фуд-корты, летние площадки при использовании проекта «Ashyq» разрешается работать до 20.00 часов с разрешением работы на доставку еды.

А стрит-фудам (отдельно стоящая палатка, ларек, киоск и т.д.) разрешена работа до 20 часов, с доставкой еды без ограничения.

Помимо ранее действующих ограничений запрещается:

- посещение домов ребенка и детских домов, медико-социальных объектов для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, центров социальной реабилитации, учебных заведений для детей-инвалидов, интернатного типа;

- посещение домов ребенка и детских домов, в том числе потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства;

- приостанавливается функционирование движение внутригородского общественного транспорта (маршрутных автобусов, микроавтобусов) в выходные (суббота и воскресенье) дни.

Организациям, офисам необходимо обеспечить перевод 80% сотрудников на удаленный режим работы, 20% в очном режиме за исключением вакцинированных и переболевших в течении последних трех месяцев.

Постановление вступает в силу с 00:00 часов 17 июля 2021 года.