Карантин ужесточили в Карагандинской области
В связи с продолжающейся регистрацией заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и с целью предупреждения дальнейшего распространения КВИ среди населения Карагандинской области и рекомендацией Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан принято новое постановление главного государственного санитарного врача Карагандинской области от 14.07.2021 г. №25 «О внесении изменений и дополнений в постановление главного государственного санитарного врача Карагандинской области от 10 июля 2021 года № 23-Қ». Согласно документу даже при использовании приложения «Ashyq» на следующих объектах приостанавливается деятельность в выходные (суббота и воскресенье):
- бани;
- банки второго уровня, отделения АО «Казпочта»;
- центры обслуживания населения;
- детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры
- религиозные объекты.
А на объектах, где используется приложение «Ashyq», разрешается работать до 20:00 в будние дни, с приостановлением деятельности в выходные (суббота и воскресенье):
- бассейны;
- театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии;
- бильярдные;
- компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;
- боулинг;
- цирк;
- банкетные залы (проведение поминок, обслуживание по типу ресторанов и кафе);
- караоке.
Введены ограничения по времени работы с приостановлением деятельности в выходные (суббота и воскресенье) к следующим объектам, которым разрешается работать до 17 часов:
- открытые рынки (продуктовые, непродуктовые);
- детские развлекательные центры (крытые) площадью до и более 1000 кв.м. при использовании проекта «Ashyq»;
- сауны, СПА-центры, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, фитнес-клубы, фитнес-центрам, включая йога-центры объекты общественного питания (в помещении), в том числе по типу ресторана, кафе и кофейни,объекты общественного питания по типу столовых, фуд-корты, летние площадки при использовании проекта «Ashyq» разрешается работать до 20.00 часов с разрешением работы на доставку еды.
А стрит-фудам (отдельно стоящая палатка, ларек, киоск и т.д.) разрешена работа до 20 часов, с доставкой еды без ограничения.
Помимо ранее действующих ограничений запрещается:
- посещение домов ребенка и детских домов, медико-социальных объектов для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, центров социальной реабилитации, учебных заведений для детей-инвалидов, интернатного типа;
- посещение домов ребенка и детских домов, в том числе потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства;
- приостанавливается функционирование движение внутригородского общественного транспорта (маршрутных автобусов, микроавтобусов) в выходные (суббота и воскресенье) дни.
Организациям, офисам необходимо обеспечить перевод 80% сотрудников на удаленный режим работы, 20% в очном режиме за исключением вакцинированных и переболевших в течении последних трех месяцев.
Постановление вступает в силу с 00:00 часов 17 июля 2021 года.