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    21:40, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Карантин ужесточили в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в выходные дни не будут работать бани, банки, ЦОНы и религиозные объекты даже при использовании приложения «Ashyq». Также приостанавливается функционирование движение внутригородского общественного транспорта (маршрутных автобусов, микроавтобусов) в выходные (суббота и воскресенье) дни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В связи с продолжающейся регистрацией заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и с целью предупреждения дальнейшего распространения КВИ среди населения Карагандинской области и рекомендацией Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан принято новое постановление главного государственного санитарного врача Карагандинской области от 14.07.2021 г. №25 «О внесении изменений и дополнений в постановление главного государственного санитарного врача Карагандинской области от 10 июля 2021 года № 23-Қ». Согласно документу даже при использовании приложения «Ashyq» на следующих объектах приостанавливается деятельность в выходные (суббота и воскресенье):

    - бани;

    - банки второго уровня, отделения АО «Казпочта»;

    - центры обслуживания населения;

    - детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры

    - религиозные объекты.

    А на объектах, где используется приложение «Ashyq», разрешается работать до 20:00 в будние дни, с приостановлением деятельности в выходные (суббота и воскресенье):

    - бассейны;

    - театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии;

    - бильярдные;

    - компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;

    - боулинг;

    - цирк;

    - банкетные залы (проведение поминок, обслуживание по типу ресторанов и кафе);

    - караоке.

    Введены ограничения по времени работы с приостановлением деятельности в выходные (суббота и воскресенье) к следующим объектам, которым разрешается работать до 17 часов:

    - открытые рынки (продуктовые, непродуктовые);

    - детские развлекательные центры (крытые) площадью до и более 1000 кв.м. при использовании проекта «Ashyq»;

    - сауны, СПА-центры, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, фитнес-клубы, фитнес-центрам, включая йога-центры объекты общественного питания (в помещении), в том числе по типу ресторана, кафе и кофейни,объекты общественного питания по типу столовых, фуд-корты, летние площадки при использовании проекта «Ashyq» разрешается работать до 20.00 часов с разрешением работы на доставку еды.

    А стрит-фудам (отдельно стоящая палатка, ларек, киоск и т.д.) разрешена работа до 20 часов, с доставкой еды без ограничения.

    Помимо ранее действующих ограничений запрещается:

    - посещение домов ребенка и детских домов, медико-социальных объектов для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, центров социальной реабилитации, учебных заведений для детей-инвалидов, интернатного типа;

    - посещение домов ребенка и детских домов, в том числе потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства;

    - приостанавливается функционирование движение внутригородского общественного транспорта (маршрутных автобусов, микроавтобусов) в выходные (суббота и воскресенье) дни.

    Организациям, офисам необходимо обеспечить перевод 80% сотрудников на удаленный режим работы, 20% в очном режиме за исключением вакцинированных и переболевших в течении последних трех месяцев.

    Постановление вступает в силу с 00:00 часов 17 июля 2021 года.


    Теги:
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