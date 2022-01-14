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Карантин ужесточили в Алматы: что запрещено в городе

14 Января 2022 11:14
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Карантин ужесточили в Алматы: что запрещено в городе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова подписала новое постановление в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе и распространением нового штамма «омикрон», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Согласно документу, население города должно строго соблюдать следующие требования:

- запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях, как на открытом воздухе, так и внутри помещений, включая семейные, памятные, в том числе на дому, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq до 30 человек

- при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта и объектов, деятельность которых разрешена, а также при пребывании в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) - ношение масок, соблюдение соцдистанции и использование антисептиков

- при получении положительного результата ПЦР-исследования (красный статус) и (желтый статус)

- режим самоизоляции в течение 14 дней

Кроме того, с 15 января вход в спортивно-оздоровительные, фитнес, йога-центры, бани, сауны, бассейны доступен только для лиц, имеющих «зеленый» статус в Ashyq.

Также запрещена деятельность концертных залов, театров, цирков, филармоний независимо от участия в проекте Ashyq. Нельзя проводить коллективные мероприятия (жума намаз, религиозные обряды) на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и т.д.)

Запрещено проведение коллективных мероприятий, конференций, семинаров, выставок, форумов, деятельность ночных клубов, баров, караоке.

С полным текстом можно ознакомиться на сайте ДСЭК.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 10418 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

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#Алматы   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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