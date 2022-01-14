Карантин ужесточили в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматинской области подписал новое постановление об ужесточении карантинных мер в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по распространению коронавируса на территории области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, независимо от участия в проекте Ashyq, запрещены:

− деятельность концертных залов, цирков, филармоний;

− проведение коллективных мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

− проведение конференций, семинаров, выставок, форумов;

− деятельность ночных клубов;

− обслуживание барных стоек на объектах общественного питания, деятельность караоке с предоставлением услуг по пению и танцам (за исключением услуг по общественному питанию);

− организация, проведение и участие в торжественных, массовых (банкетов, свадеб, юбилеев, ауызашар, корпоративов и др.), зрелищных мероприятий на открытом воздухе и в закрытых помещениях, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq, до 30 человек.

Заполняемость кинотеатров (участников проекта Ashyq) должна быть не более 30%.

Организация обучения в объектах образования независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности:

− школы более 600 учащихся – дистанционный формат обучения;

− вузы, среднее специальное обучение – смешанный формат обучения: все лекции онлайн, по гибкому графику: практические, лабораторные; семинарские занятия в штатном режиме;

− дошкольное образование – штатный формат обучения с письменного согласия родителей (законных представителей);

− в организациях дополнительного образования – индивидуальные занятия в штатном режиме, групповые – до 10 человек, в коррекционных центрах для детей/взрослых – индивидуальные и групповые занятия до 10 человек – в штатном режиме.

- переход на дистанционную форму работы не менее 70% персонала государственных органов, организаций и предприятий (кроме объектов жизнеобеспечения) независимо от проведения вакцинации и ревакцинации против COVID-19 у сотрудников;

Постановление вступает в силу с 17 января 2022 года.