Карантин ужесточили в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Алматинской области подписал новое постановление об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении, передает корреспондент МИА «Казинформ»

В документе говорится, что необходимо ввести некоторые ограничительные меры. Режим и сроки карантина могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению на территории области граничащей с Восточно-Казахстанской областью будет установлен санитарный пост (на 601 км), из числа полицейских, медицинских работников, с проведением бесконтактной термометрии и анкетированием въезжающих и выезжающих граждан в/из Алматинской области;

Будут приостановлена деятельность объектов общественного питания (рестораны, кофейни, кафе, банкетные залы, фудкорты, столовые, донерные, бары), при заполняемости более 50 посадочных мест в залах;

дошкольных организаций всех форм собственности, за исключением дежурных групп не более 15 человек;

развлекательных объектов, в том числе ночных клубов, кальянных, выставок, букмекерские конторы, бильярдные, караоке, PS-клубов, квесты, антикафе, боулинг-центры, лото-клубы, компьютерных клубов, детских игровых площадок в торговых объектах, батутов, аттракционов в закрытых помещениях, а также кинотеатров (за исключением кинотеатров на открытом воздухе);

бассейнов, вне зависимости от места расположения, за исключением учебно-тренировочных занятий.

Разрешена деятельность с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режима, а также наполняемостью не больше количества посадочных мест;

перевозка людей общественным транспортом с межрейсовым интервалом не более пяти минут с 06:00 до 10:00 часов и 17:00 до 20:00 часов, с 10:00 до 17:00 часов согласно графика с увеличением количества транспорта на маршрутах в часы пик;

автоперевозки пассажиров между районами и городами области, а также за пределы области;

проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств общественного транспорта перед каждым рейсом, остановок общественного транспорта (не менее двух раз в день).

Кроме того, будет усилена работа мониторинговых групп по проведению рейдовых проверок. Запрещается перемещение более трех человек, за исключением членов одной семьи. Ограничен выход на улицу граждан старше 65 лет.

Разрешается проведение совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма согласно приложению 3 постановления главного государственного санитарного врача Казахстана от 23 октября 2020 года №58, проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, промышленных территорий, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест;

Запрещается проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, семинаров, тренингов, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

Центры обслуживания населения (в том числе спецЦОНы, CaII центров, Оpen Талдыкорган сервис) будут работать по предварительному бронированию очереди на сайте Egov.kz, с установлением графика работы в будние дни с 9:00 до 18:00, в выходные дни - с 9:00 до 15:00 часов;

АО «Казпочта» должно обеспечить работу отделений для услуг, которые не оказываются онлайн с установлением графика работы с 9:00 до 18:00 часов, с обозначениям в помещениях социальной дистанции не менее двух метров и усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Акимам районов и городов, сельских округов разрешить деятельность субъектам (объектам) туризма, в том числе домам (базам, зонам) отдыха, туристическим базам, санаторно-курортным организациям, национальным природным паркам, зонам отдыха на горячих источниках с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режима, а также наполняемостью не более 80%; особо охраняемых природных территорий: государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих (для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением социального дистанцирования не менее 2-х метров, в масках); установку дезинфекционных барьеров и/или тоннелей при входе на территорию объектов; запрет на выход отдыхающих за пределы территории объектов на все время пребывания и отдыха, за исключением посещения пляжей; организацию дезинфекции автотранспорта после каждого рейса и условия для гигиены водителей; ежедневный контроль за персоналом и отдыхающими, с целью раннего выявления лиц с признаками не исключающими COVID-19; объектам более 100 мест предусмотреть в штате (или по договору) медицинского работника, медицинские пункты с помещением изолятора. разрешается работа объектов общественного питания согласно подпункта 8.2 пункта 8 настоящего постановления в выходные и праздничные дни только для обслуживания лиц, проживающих на объектах туризма и отдыха.

Разрешается деятельность с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режимов, а также социальной дистанции:

объектов религиозных объединений в будние и выходные дни (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5 квадратных метров на одного посетителя, с запретом проведения массовых мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.);

объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые) на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 50 посадочных мест, соблюдением социальной дистанции не менее двух метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4 человек, с соблюдением требований постановления главного государственного санитарного врача РК от 23 октября 2020 года №57, с установлением графика работы в будние дни с 9:00 часов до 00:00 часов, с запретом нахождения посетителей в обеденном зале по истечению времени работы установленного в настоящем Постановлении. При этом строго запрещается проведение коллективных, торжественных, семейных и других массовых мероприятий.

Разрешается работа промышленных, производственных предприятий, строительных компаний (застройщиков), строительных работ на открытом воздухе, с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №57; объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (станций технического обслуживания, автомойки, ремонт автомобилей, шиномонтажных, автосалонов, бытовой техники, химчистки и другие), с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №57; бизнес-центров (кредитных товариществ, микрофинансовых организаций, страховые компании, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебных исполнителей и др.), банков второго уровня, обменных пунктов, ломбардов с установлением графика работы в будние и выходные дни с 9:00 до 18:00 часов; медицинских центров (по записи) вне зависимости от форм собственности, с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима, соблюдением требований постановления ГГСВ РК №57; продовольственных магазинов (минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты) с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №57; торгово-логистических центров, складов, лиц и организаций, обеспечивающих их работу; строительных магазинов, магазинов по реализации запасных частей транспортных средств и дачного инвентаря, оптики (магазины), фотосалонов, цветочных магазинов, зоомагазинов; продовольственных и непродовольственных рынков заполняемостью не более 30%, площадью помещений из расчета 4 квадратных метров на одного посетителя, термометрией при входе, графиком работы с 10:00 до 17:00 часов; объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели); дежурных групп в детских дошкольных организациях (не более 15 человек в группе), с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №57; торгово-развлекательных центров, торговых объектов при соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 кв.м на одного посетителя с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №57, графиком работы с 10:00 ч до 21:00 часов; детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, при заполняемости группы – не более 15 человек, по предварительной записи, соблюдении требований постановления ГГСВ РК №57; салонов красоты, парикмахерских, оказывающих косметологических услуги, услуги маникюра и педикюра (по предварительной записи, из расчета 4 кв.м. на 1 посетителя, работой посменно) с обеспечением допуска посетителей только в медицинских масках; бань, саун, СПА центров, при условии работы по предварительной записи, с заполняемостью не более 50%, а также при условии не менее 4 кв. метров на 1 посетителя; индивидуальных и групповых тренировок не более 5 человек; спортивных тренировок для национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах); проведения чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю) без участия зрителей при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима по согласованию с главными санитарными врачами соответствующих территорий и соблюдении требований постановления ГГСВ РК №57 с одновременным скоплением не более 100 человек; возобновление учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 30 человек; объектов культуры, в том числе музеев, домов культуры и т.д. (до 5 кв.м. на 1 посетителя, заполняемость не более 50%, в том числе коллективные репетиции до 30 человек с соблюдением социального дистанцирования не менее 2-х метров, проведением проветривания помещений на перерывах, использование масок); специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей); аттракционов на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции с разметкой территории, регулирования потока посетителей и соблюдением санитарно-дезинфекционного режима с обработкой открытых поручней, сидячих мест и других поверхностей (соприкосаемых при посещении людьми) на аттракционах дезинфицирующими средствами после каждого использования; РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен»; школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся предшкольных, 1-4 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей; кинотеатров на открытом воздухе с соблюдением масочного режима, социальной дистанции; театров (заполняемость не более 50%, но не более 50 человек, с регистрацией на портале infokazakhstan.kz, соблюдением масочного режима, социальной дистанции и соблюдении требований постановления ГГСВ РК №57); спортивных объектов, фитнес-центров, тренажерных залов (центров), при условии организации площади не менее 5 м2 на 1 посетителя, не более 30% от общей вместимости (общего количества посетителей по проектной мощности объекта), работы по предварительной записи посетителей и соблюдении требований постановления ГГСВ РК №57; игорных заведений, казино, а также здания, помещения, сооружения, в которых проводятся азартные игры, предусматривающие получение выигрыша, с установлением в зале не более 50 посадочных мест, соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров.

Акимам районов и городов, государственным организациям и предприятиям, субъектам предпринимательства и иным юридическим и физическим лицам в выходные и праздничные дни обеспечить приостановление деятельности торгово-развлекательных центров, торговых объектов площадью 2000 и более кв.м., за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, и строительных магазинов, магазинов по реализации запасных частей транспортных средств; по приему посетителей в объекты общественного питания (рестораны, кофейни, кафе, банкетные залы, фудкорты, столовые, донерные, бары) вне зависимости от количества посадочных мест, при этом разрешается организация работы объектов общественного питания посредством доставки; непродовольственных и продовольственных крытых рынков.

Государственным органам (организации, предприятии), а также субъекты предпринимательства независимо от форм собственности, функционирующим на время карантинных мер, необходимо соблюдать следующий санитарный и дезинфекционный режимы:

не менее 60% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников) сотрудников; строго соблюдать требования по ношению масок, перчаток и использованию антисептиков. Обеспечить объекты, оказывающие услуги населению, одноразовыми масками и перчатками для своевременной замены и изделиями для измерения температуры; обеспечить усиленный дезинфекционный режим (установка санитайзеров для обработки рук, дезковриков, обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка помещений с применением дезинфекционных средств, проветривание) на всех объектах; в помещениях обозначить разметкой социальную дистанцию посетителей не менее 2-х метров; обеспечить соблюдение требований санитарно-карантинных и ограничительных мер персоналом и посетителями в соответствии с требованиями постановления ГГСВ №57.

Жители и гости Алматинской области должны соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование не менее двух метров, в помещениях, общественных местах и общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до 5 лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания;

запрещается проведение любых мероприятий, связанных с приглашением и скоплением людей (дни рождения, юбилеи, тои, поминки и т.д.);

разрешается посещение парков, сквер и набережных группами не более 3-х человек, за исключением членов одной семьи

разрешаются индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более 5 человек);

при появлении первых симптомов респираторной инфекции (насморк, чихание, температура) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой медицинской помощи по номеру 103.

При выявлении нарушений карантинных и ограничительных мер полицейские должны обеспечить незамедлительное принятие мер в рамках своей компетенции и действующего законодательства РК. Усилить меры по патрулированию общественных мест. Особое внимание будет уделено объектам общественного питания для предотвращения проведения массовых мероприятий (свадеб, поминок и т. д.), при выявлении нарушений либо неисполнения вышеуказанных требований, незамедлительно принимать соответствующие административные меры.

Руководителям аэропортов, железнодорожных и автовокзалов обеспечить обязательное ношение медицинских масок в помещениях, а также в общественных местах; соблюдение дистанцирования не менее 2 метров; пользоваться санитайзерами при входе в здания, а также после посещения туалета; пользоваться отдельными коридорами для прибывающих и убывающих пассажиров; не допускать провожающих и встречающих в здания, соблюдение дистанцирования провожающих и встречающих не менее 2 метров; дезинфекцию салона транспортных средств, в том числе воздушных судов и ЖД составов после каждого рейса; проведение влажной уборки и дезинфекции всех помещений, терминалов аэропорта и железнодорожных вокзалов, задействованных в высадке и посадке пассажиров.

Постановление вступает в силу с 07 часов 00 минут 6 ноября 2020 года.