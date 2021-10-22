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    13:24, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Карантин ужесточают в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с 25-го октября ужесточают карантинные ограничения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асет Жуматаев сообщил, что с понедельника сокращается время работы в будние дни для всех объектов, участвующих в проекте «Ashyq» - до 22.00 часов, лидеров проекта «Ashyq» - до 00.00 часов. В выходные дни - до 22.00 часов, лидеров проекта «Ashyq» - до 00.00 часов при условии наличия безопасного «зеленого» статуса у сотрудников и посетителей.

    «Требования к наличию «зеленого статуса» и ограничения режима работы, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, ВУЗы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования», - сказал главный санврач области.

    С 25-го октября запрещается, в соответствии с критериями деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», в том числе с «зеленым» статусом, проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий, конференций, форумов, зрелищных и иных мероприятий с массовым скоплением людей, выставок, спортивных мероприятий со зрителями, проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях.

    Продлен запрет на посещение пациентов медико-социальных объектов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие) посетителями.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Сельское хозяйство Северо-Казахстанская область Главная Общество
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