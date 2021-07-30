Карантин ужесточат в трех районах Алматинской области со 2 августа

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматинской области внес изменения в постановление о карантине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, ограничительные меры усиливаются на территории Карасайского, Талгарского, Илийского районов в период с 2 по 16 августа 2021 года.

Так, со 2 по 16 августа приостанавливается деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в проекте Ashyq, за исключением:

− государственных, правоохранительных и специальных органов, и их подведомственных организаций, обеспечивающих бесперебойное функционирование государственного управления;

− промышленных, производственных предприятий (объектов) с организацией усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

− медицинских организаций (центров), в том числе стоматологических вне зависимости от форм собственности, по предварительной записи с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

− ветеринарных служб, в том числе ветеринарные и животноводческие службы скорой помощи;

− всех видов лабораторий;

− супермаркетов, продуктовых магазинов, в том числе внутри торговых домов, торгово-развлекательных центров, в многоквартирных жилых домах;

− аптек, в том числе ветеринарных;

− коммунальных служб и инфраструктуры (электроэнергетические компании, водоснабжение/теплоснабжение, противопожарная и аварийно-спасательные службы, услуги в сфере управления жилищным фондом (электрики, сантехники, уборка дворов и помещений, аварийная служба, в том числе по обслуживанию лифтов), уборка улиц и помещений, сбор, обработка и утилизация мусора и отходов, дезинфекционные службы, организации, обеспечивающие функционирование технических средств регулирования дорожного движения;

− телекоммуникации и связи (для работников инженерной службы (монтаж и строительство базовых станций сотовой связи, ремонтных бригад, центра управления сетями коммуникаций и технической поддержки с доступом ко всем закрытым на период карантина объектам, в том числе к объектам торговли, где располагаются базовые станции и (или) оборудование операторов связи);

− средств массовой информации;

− сельскохозяйственных товаропроизводителей;

− оказание бесконтактных услуг (автомойки, станции технического обслуживания, шиномонтажных, автосалонов, автозаправочных и автогазозаправочных станций, ремонт бытовой техники, часов, компьютеров, обуви, одежды, швейные ателье, химчистки, прачечные, объекты оказывающие типографические услуги), цветочных магазинов, магазинов оптики, зоомагазинов и фотосалонов с обычным графиком работы и соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

− торговых объектов по реализации непродовольственных товаров площадью до 500 м2, при этом деятельность в субботу и воскресенье запрещается;

− торговых объектов по реализации автозапчастей, строительных материалов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

− торгово-логистических центров, складов, лиц и организаций, обеспечивающих их работу;

− объектов ритуальных услуг, кладбища;

− услуг по обслуживанию дорог и мостов, в том числе железнодорожных путей;

− офисов туристических компаний, бизнес центров (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители и т.д.);

− Центров обслуживания населения, банков второго уровня участвующих в проекте «Ashyq» с графиком работы с 09.00 до 18.00 часов;

− кредитных товариществ, микро финансовых организаций, ломбардов, обменных пунктов с графиком работы с 09.00 до 18.00 часов;

− охранных организаций;

− компаний информационно-коммуникационных технологий.

2) Деятельность объектов общественного питания, не участвующих в проекте Ashyq, допускается только на вынос и доставку;

3) Запрещается проведение спортивных мероприятий со зрителями и без зрителей, а также проведение других массовых мероприятий, в том числе семейных, памятных (поминки) мероприятий;

4) Обеспечить дистанционную форму работы для 80% сотрудников государственных органов (организаций), офисов, национальных компаний и иных организаций, за исключением вакцинированных против COVID-19 и переболевших в течении последних 3-х месяцев;

5) В будние дни вводится ограничение деятельности участвующих в проекте Ashyq до 20.00 часов, лидеров проекта Ashyq - до 22.00 часов:

− ТРЦ, торговых домов, торговых сетей;

− объектов общественного питания (в том числе летние площадки), фудкортов;

− фитнес-центров, фитнесс-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов;

− салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги;

− караоке, бильярдных, боулингов, компьютерных клубов;

− кинотеатров.

Полный текст постановления доступен на сайте департамента санитарно-эпидемиологического контроля области.