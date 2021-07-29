Карантин ужесточат в двух районах Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Карантинные меры ужесточают на территории Сайрамского и Толебийского районов Туркестанской области. Соответствующее постановление подписал заместитель главного государственного санитарного врача региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу на территории Сайрамского, Толебийского районов Туркестанской области со 2 по 16 августа 2021 года вводятся меры по ужесточению карантина и ограничительных мер.

Акимам, государственным органам, руководителям управления полиции, региональной палате предпринимателей Сайрамского, Толебийского районов поручено:

- реализовать ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq» согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- продлить режим работы лидеров «Ashyq» до 22.00 часов;

- разрешить деятельность объектов и услуг, не включенных в проект «Ashyq», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

Более подробно с критериями ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», можно ознакомиться здесь.

Кроме того, запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий.

80% работников сферы услуг (организации и предприятия), органы квазигосударственного сектора, национальные компании, вахтовые работники, крупные организованные коллективы (для промышленных предприятий) работают дистанционно, за исключением работников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и перенесших заболевание COVID-19 за последние 3 месяца;

Будут усилены мониторинговые работы.

«Увеличить количество мониторинговых групп и число патрулей, контроль за объектами, деятельность которых приостановлена, контроль за соблюдением масочного режима в закрытых помещениях, контроль за выполнением требований проекта «Ashyq», исключение без предупреждения субъектов бизнеса, не соблюдающих режим «Ashyq» (0-20 чекинов) сроком на 1 месяц», - говорится в документе.

Постановление вступает в силу с 00.00 часов 2 августа 2021 года.