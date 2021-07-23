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Карантин ужесточат с 26 июля в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление об ужесточении карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Согласно документу, ограничительные меры будут введены с 26 июля в связи ростом заболеваемости, связанной с распространением индийского штамма коронавируса среди населения.
Так, объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни работают только на доставку в субботние и воскресные дни независимо от участия в проекте «Ashyq», а в будние дни с 7:00 до 20:00 часов с «Ashyq» и с 7:00 до 17:00 часов - режим работы не участников проекта при заполняемости до 50%, но не более 50 мест.
Такие же правила установлены для летних площадок, объектов общественного питания по типу столовых, фуд-кортов с заполняемостью до 20%, бань, саун, СПА-центров, боулингов, караоке.
Открытые и крытые рынки (продуктовые и не продуктовые), ТРЦ, торговые дома также не работают в выходные дни, а в будние - с 7:00 до 17:00 часов не участникам «Ashyq», с 7:00 до 20:00 часов участникам «Ashyq».
Парки, пешеходные зоны отдыха населения (Арбат) закрыты в выходные и праздничные дни.
Общественный транспорт будет ездить в штатном режиме.
Банкетные залы (проведение поминок, обслуживание по типу ресторанов и кафе) не работают без «Ashyq», а участникам этого проекта разрешено только в будние дни с 7:00 до 20:00 часов с заполняемостью до 30%.
Бассейны, аквапарки в помещениях и крытые также запрещено, а открытые бассейны и аквапарки, которые участвуют в проекте «Ashyq» разрешено в будние дни с 7:00 до 20:00 часов.
С полным постановлением можно ознакомиться на сайте Департамента санэпидконтроля.
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