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Карантин усиливается в Алматы: какие объекты не откроются в скором времени

3 Июня 2020 16:49
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Карантин усиливается в Алматы: какие объекты не откроются в скором времени

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы могут усилить карантинные меры и закрыть ранее открывшиеся объекты, которые не соблюдают санитарные требования. Об этом на онлайн-брифинге сообщил главный государственный санврач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Карантинные мероприятия нами продолжаются, не только продолжаются, но и усиливаются. На сегодняшний день мы не открываем бассейны, пляжи, имеющиеся в парках и скверах торговые организации, различные аттракционы. Не рассматриваем вопрос открытия в ближайшее время также и пришкольных оздоровительных объектов, поскольку здесь происходит большое скопление детей, и есть большой риск заражения», - сказал он.

Также не рассматривается открытие санаторных учреждений, где много пожилых людей, объектов культуры, кинотеатров, фудкортов и площадок для детей в торгово-развлекательных центрах.

«Будем рассматривать вопросы по закрытию, вернее, приостановления деятельности ранее открытых объектов. Мы проанализируем те объекты, которые несмотря на систематические предупреждения, часто нарушают требование карантина. Мы будем вновь закрывать их деятельность. Такая работа проводится», - пояснил Бекшин.

Он отметил, что рассматриваются также другие вопросы по усилению карантинных мер.

«Сейчас идет регистрация заболеваемости. Если будут продолжаться нарушения карантинных мер, то эта ситуация может привести к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в городе. Мы также рассматриваем усиление дальнейших карантинных мер», - добавил он.

Ж. Бекшин заявил, что на сегодня запрещается проведение культурных и спортивных мероприятии с участием зрителей, проведение мероприятии на территории города с большим скоплением людей, арендовать частные домовладения, строения для проведения массовых корпоративных и других мероприятии.

«Также рассматриваем вопрос по запрещению групповых экскурсии учащихся, это чаще всего дети, школьники. Это приводит к близким контактам», - заявил он.


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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение, Коронавирус,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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