Карантин смягчили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова подписала постановление о смягчении ограничительных и карантинных мер в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный санврач столицы поручил обеспечить реализацию проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства в соответствии с критериями для «желтой» зоны. Также разрешена деятельность объектов, не участвующих в проекте «Ashyq», в соответствии с критериями для «желтой» зоны.

Организация работы всех видов объектов допускается при строгом соблюдении требований алгоритмов работы объектов, утвержденных Постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан.

Напомним, 26 октября Нур-Султан вышел из «красной зоны», перейдя в «желтую».

Вместе с тем, согласно постановлению, сохраняется запрет:

- на проведение и участие в массовых мероприятиях, включая марафоны, спортивные, семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки и др.), за исключением проведения мероприятий, на объектах участвующих в проекте «Ashyq», а также запрет на организацию и участие в митингах, шествиях, сходах и др.;

- на посещение объектов, чья деятельность не возобновлена либо запрещена: боулинг-центры, компьютерные клубы, PlayStation клубы, бильярдные, караоке, цирки, батуты, ночные клубы, букмекерские конторы и игровые клубы, в том числе розыгрыш лотерей, детские развлекательные центры, детские игровые комнаты, игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, кроме расположенных в спортивных объектах (за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq»);

При посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при пребывании в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) требуется строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

Также согласно документу, ограничен допуск на работу в очном режиме работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев, при наличии обязательного ПЦР-тестирования (1 раз в 7 дней)) предприятий, организаций и субъектов предпринимательства согласно перечню, установленного Главным государственного врача Республики Казахстан.

Будет продолжена реализация проекта «Ashyq» на следующих объектах предпринимательства:

1) фитнес-клубы, включая йога центры;

2) спа-центры;

3) бани, сауны, бассейны;

4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;

5) боулинг клубы;

6) кинотеатры;

7) театры и филармонии;

8) объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;

9) объекты общественного питания по типу столовых;

10) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

11) межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;

12) бильярдные клубы;

13) концертные залы;

14) добровольные участники;

15) караоке;

16) выставки;

17) океанариум;

18) марафоны;

19) спортивные мероприятия со зрителями;

20) аэропорты;

21) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;

22) детские развлекательные центры (крытые);

23) цирки;

24) отели, гостиницы;

25) центры обслуживания населения;

26) железнодорожные вокзалы и автовокзалы;

27) рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);

28) детские оздоровительные центры (для работников (персонала));

29) букмекерские конторы;

30) центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;

31) спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;

32) общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);

33) религиозные объекты;

34) игровые клубы (казино);

35) ночные клубы;

36) организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с разрешения родителей или законных представителей)).

Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.

Подробнее с документом можно ознакомиться здесь.