Карантин смягчили в Нур-Султане
Главный санврач столицы поручил обеспечить реализацию проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства в соответствии с критериями для «желтой» зоны. Также разрешена деятельность объектов, не участвующих в проекте «Ashyq», в соответствии с критериями для «желтой» зоны.
Организация работы всех видов объектов допускается при строгом соблюдении требований алгоритмов работы объектов, утвержденных Постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан.
Напомним, 26 октября Нур-Султан вышел из «красной зоны», перейдя в «желтую».
Вместе с тем, согласно постановлению, сохраняется запрет:
- на проведение и участие в массовых мероприятиях, включая марафоны, спортивные, семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки и др.), за исключением проведения мероприятий, на объектах участвующих в проекте «Ashyq», а также запрет на организацию и участие в митингах, шествиях, сходах и др.;
- на посещение объектов, чья деятельность не возобновлена либо запрещена: боулинг-центры, компьютерные клубы, PlayStation клубы, бильярдные, караоке, цирки, батуты, ночные клубы, букмекерские конторы и игровые клубы, в том числе розыгрыш лотерей, детские развлекательные центры, детские игровые комнаты, игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, кроме расположенных в спортивных объектах (за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq»);
При посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при пребывании в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) требуется строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.
Также согласно документу, ограничен допуск на работу в очном режиме работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев, при наличии обязательного ПЦР-тестирования (1 раз в 7 дней)) предприятий, организаций и субъектов предпринимательства согласно перечню, установленного Главным государственного врача Республики Казахстан.
Будет продолжена реализация проекта «Ashyq» на следующих объектах предпринимательства:
1) фитнес-клубы, включая йога центры;
2) спа-центры;
3) бани, сауны, бассейны;
4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;
5) боулинг клубы;
6) кинотеатры;
7) театры и филармонии;
8) объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;
9) объекты общественного питания по типу столовых;
10) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
11) межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;
12) бильярдные клубы;
13) концертные залы;
14) добровольные участники;
15) караоке;
16) выставки;
17) океанариум;
18) марафоны;
19) спортивные мероприятия со зрителями;
20) аэропорты;
21) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
22) детские развлекательные центры (крытые);
23) цирки;
24) отели, гостиницы;
25) центры обслуживания населения;
26) железнодорожные вокзалы и автовокзалы;
27) рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);
28) детские оздоровительные центры (для работников (персонала));
29) букмекерские конторы;
30) центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;
31) спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;
32) общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);
33) религиозные объекты;
34) игровые клубы (казино);
35) ночные клубы;
36) организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с разрешения родителей или законных представителей)).
Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.
Подробнее с документом можно ознакомиться здесь.