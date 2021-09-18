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    19:06, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Карантин смягчили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление о карантине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно документу, в будние и выходные дни для всех объектов Ashyq устанавливается режим работы до 00:00 часов, а для лидеров проекта до 02:00 часов, при условии наличия «зеленого « статуса у сотрудников и посетителей.

    Лидерам Ashyq в «красной « зоне работают по условиям «желтой « зоны. Также при вакцинации первым компонентом не менее 90% работников (персонала), за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших лиц течение последних трех месяцев, увеличивается заполняемость объекта на 20%.

    По-прежнему запрещается входить в общественный транспорт без масок, в случае нарушения карантина - штраф в 30 МРП.

    Также запрещается проведение конференций, форумов, зрелищных, торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи) с массовым скоплением людей.

    Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни по Ashyq работают при заполняемости до 50%, но не более 50 мест.

    Объекты общественного питания (в помещении) по типу столовых без реализации алкогольных напитков могут работать круглосуточно.

    Фудкорты работают при заполняемости до 20%, но не более 30 мест.

    Банкетные залы (обслуживание по типу ресторанов и кафе) - при заполняемости до 50% , не более до 50 мест.

    Театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии, бильярдные, боулинг, компьютерные клубы, включая PlayStation клубы - заполняемость не более 30%.

    Караоке при заполняемости не более 50%, но не более 30 человек.

    Спортивные мероприятия со зрителями - при заполняемости не более 20%

    Разрешена работа ТРЦ, торговых домов, рынков без ограничений.

    Постановление вступает в силу со дня подписания.

    Подробнее с документом можно ознакомиться здесь.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Бизнес Алматы
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