Карантин смягчили в Алматы
Согласно документу, в будние и выходные дни для всех объектов Ashyq устанавливается режим работы до 00:00 часов, а для лидеров проекта до 02:00 часов, при условии наличия «зеленого « статуса у сотрудников и посетителей.
Лидерам Ashyq в «красной « зоне работают по условиям «желтой « зоны. Также при вакцинации первым компонентом не менее 90% работников (персонала), за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших лиц течение последних трех месяцев, увеличивается заполняемость объекта на 20%.
По-прежнему запрещается входить в общественный транспорт без масок, в случае нарушения карантина - штраф в 30 МРП.
Также запрещается проведение конференций, форумов, зрелищных, торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи) с массовым скоплением людей.
Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни по Ashyq работают при заполняемости до 50%, но не более 50 мест.
Объекты общественного питания (в помещении) по типу столовых без реализации алкогольных напитков могут работать круглосуточно.
Фудкорты работают при заполняемости до 20%, но не более 30 мест.
Банкетные залы (обслуживание по типу ресторанов и кафе) - при заполняемости до 50% , не более до 50 мест.
Театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии, бильярдные, боулинг, компьютерные клубы, включая PlayStation клубы - заполняемость не более 30%.
Караоке при заполняемости не более 50%, но не более 30 человек.
Спортивные мероприятия со зрителями - при заполняемости не более 20%
Разрешена работа ТРЦ, торговых домов, рынков без ограничений.
Постановление вступает в силу со дня подписания.
Подробнее с документом можно ознакомиться здесь.