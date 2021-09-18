Карантин смягчили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление о карантине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, в будние и выходные дни для всех объектов Ashyq устанавливается режим работы до 00:00 часов, а для лидеров проекта до 02:00 часов, при условии наличия «зеленого « статуса у сотрудников и посетителей.

Лидерам Ashyq в «красной « зоне работают по условиям «желтой « зоны. Также при вакцинации первым компонентом не менее 90% работников (персонала), за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших лиц течение последних трех месяцев, увеличивается заполняемость объекта на 20%.

По-прежнему запрещается входить в общественный транспорт без масок, в случае нарушения карантина - штраф в 30 МРП.

Также запрещается проведение конференций, форумов, зрелищных, торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи) с массовым скоплением людей.

Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни по Ashyq работают при заполняемости до 50%, но не более 50 мест.

Объекты общественного питания (в помещении) по типу столовых без реализации алкогольных напитков могут работать круглосуточно.

Фудкорты работают при заполняемости до 20%, но не более 30 мест.

Банкетные залы (обслуживание по типу ресторанов и кафе) - при заполняемости до 50% , не более до 50 мест.

Театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии, бильярдные, боулинг, компьютерные клубы, включая PlayStation клубы - заполняемость не более 30%.

Караоке при заполняемости не более 50%, но не более 30 человек.

Спортивные мероприятия со зрителями - при заполняемости не более 20%

Разрешена работа ТРЦ, торговых домов, рынков без ограничений.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Подробнее с документом можно ознакомиться здесь.