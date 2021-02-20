20:17, 19 Февраль 2021 | GMT +6
Карантин смягчили в Алматы: вышло новое постановление
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление о карантине, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Согласно документу, разрешена деятельность детских кабинетов, центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, при наполняемости группы не более 15 человек.
Также разрешена деятельность объектов культуры и концертных залов (репетиция) с участием до 50 человек: театров, кинотеатров, цирка при заполняемости зрительного зала не более 30%, зоопарка при строгом соблюдении масочного режима и социальной дистанции.