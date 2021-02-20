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    20:17, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Карантин смягчили в Алматы: вышло новое постановление

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление о карантине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно документу, разрешена деятельность детских кабинетов, центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, при наполняемости группы не более 15 человек.

    Также разрешена деятельность объектов культуры и концертных залов (репетиция) с участием до 50 человек: театров, кинотеатров, цирка при заполняемости зрительного зала не более 30%, зоопарка при строгом соблюдении масочного режима и социальной дистанции.


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