Карантин смягчили в Алматинской области: вышло новое постановление
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санврач Алматинской области Ерлаги Сыдыманов подписал новое постановление, смягчающее карантинные ограничения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Согласно документу, в связи с переходом области в «зеленую» зону, сняты ограничения на объекты, участвующие в проекте «Ashyq», в том числе:
− деятельность концертных залов, цирков, филармоний;
− проведение коллективных мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);
− проведение конференций, семинаров, выставок, форумов;
− деятельность ночных клубов;
− организацию, проведение и участие в торжественных, массовых (банкетов, свадеб, юбилеев, ауызашар, корпоративов и др.), зрелищных мероприятий на открытом воздухе и в закрытых помещениях;
Также сняты ограничения по организации обучения на объектах образования и на дистанционную форму работы не менее 70% персонала государственных органов, организаций и предприятий.
Объекты не участвующие в проекте «Ashyq» будут работать критериями согласно приложении 4 к постановлению госсанврача РК № 42 от 10 сентября 2021 года.
Им запрещено организовывать и проводить зрелищные мероприятия, выставки, форумы, конференций, корпоративы, семейные праздники (поминки, свадьбы, юбилеи, ауызашар, банкеты).
Полное постановление доступно по ссылке. https://www.gov.kz/memleket/entities/departament-kkbtu-almaty-obl/documents/details/272352?lang=ru
Постановление вступает в силу с 23 февраля.
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