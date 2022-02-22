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Карантин смягчили в Алматинской области: вышло новое постановление

22 Февраля 2022 17:21
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Карантин смягчили в Алматинской области: вышло новое постановление

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санврач Алматинской области Ерлаги Сыдыманов подписал новое постановление, смягчающее карантинные ограничения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Согласно документу, в связи с переходом области в «зеленую» зону, сняты ограничения на объекты, участвующие в проекте «Ashyq», в том числе:

− деятельность концертных залов, цирков, филармоний;

− проведение коллективных мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

− проведение конференций, семинаров, выставок, форумов;

− деятельность ночных клубов;

− организацию, проведение и участие в торжественных, массовых (банкетов, свадеб, юбилеев, ауызашар, корпоративов и др.), зрелищных мероприятий на открытом воздухе и в закрытых помещениях;

Также сняты ограничения по организации обучения на объектах образования и на дистанционную форму работы не менее 70% персонала государственных органов, организаций и предприятий.

Объекты не участвующие в проекте «Ashyq» будут работать критериями согласно приложении 4 к постановлению госсанврача РК № 42 от 10 сентября 2021 года.

Им запрещено организовывать и проводить зрелищные мероприятия, выставки, форумы, конференций, корпоративы, семейные праздники (поминки, свадьбы, юбилеи, ауызашар, банкеты).

Полное постановление доступно по ссылке. https://www.gov.kz/memleket/entities/departament-kkbtu-almaty-obl/documents/details/272352?lang=ru

Постановление вступает в силу с 23 февраля.


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#Алматинская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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