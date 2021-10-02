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    15:02, 02 Октябрь 2021 | GMT +6

    Карантин смягчают в Нур-Султане - новое постановление

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое постановление о смягчении ограничительных и карантинных мер в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жителям и гостям города Нур-Султана строго соблюдать следующие требования:

    - запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях, включая марафоны, спортивные, семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки и др.), за исключением проведения мероприятий, участвующих в проекте «Ashyq», а также запрет на организацию и участие в митингах, шествиях, сходах и др.;

    - не посещать объекты, чья деятельность не возобновлена либо запрещена: боулинг-центры, компьютерные клубы, PlayStation клубы, бильярдные, караоке, батуты, ночные клубы, букмекерские конторы и игровые клубы, в том числе розыгрыш лотерей, детские развлекательные центры, детские игровые комнаты, игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, кроме расположенных в спортивных объектах (за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq»);

    - для входа на объекты предпринимательства, участвующие в проекте «Ashyq», необходимо использовать мобильное приложение «Ashyq», которое доступно для скачивания в App Store и Play Market, в т.ч. через другие платформы (к примеру, аналог на платформе в e-Govmobile, Аitu, Kaspi.kz, HalykBank, Sberbank.kz, сайт www.ashyq.kz);

    - при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при пребывании в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

    Также согласно документу продолжается реализация проекта «Ashyq» на следующих объектах предпринимательства:

    фитнес-клубы, включая йога центры;

    спа-центры;

    бани, сауны, бассейны;

    компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;

    боулинг клубы;

    кинотеатры;

    театры и филармонии;

    объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;

    объекты общественного питания по типу столовых;

    межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

    межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;

    бильярдные клубы;

    концертные залы;

    добровольные участники;

    караоке;

    выставки;

    океанариум;

    марафоны;

    спортивные мероприятия со зрителями;

    аэропорты;

    лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;

    детские развлекательные центры (крытые);

    цирки;

    отели, гостиницы;

    центры обслуживания населения;

    железнодорожные вокзалыи автовокзалы;

    рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);

    детские оздоровительные центры (для работников (персонала));

    букмекерские конторы;

    центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;

    организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности(для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с разрешения родителей или законных представителей));

    спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;

    общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования(для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);

    религиозные объекты;

    игровые клубы (казино).

    Кроме того разрешается работа всех объектов в соответствии с Критериями ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», согласно приложению 4 к ПГГСВ РК от 24 сентября 2021 года № 44:

    - в будние дни – для всех объектов, участвующих в проекте «Ashyq» - до 00.00 часов, лидерам проекта «Ashyq» - до 02.00 часов;

    - в выходные дни – до 00.00 часов, лидерам проекта «Ashyq» - до 02.00 часов, при условии наличия безопасного «зеленого» статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей.

    Требования к наличию «зеленого статуса» и ограничения режима работы, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, ВУЗы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования.

    Более подробно с постановлением можно ознакомиться здесь.

    Документ вступает в силу с 2 октября.


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