Карантин смягчают в Нур-Султане - новое постановление

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое постановление о смягчении ограничительных и карантинных мер в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жителям и гостям города Нур-Султана строго соблюдать следующие требования:

- запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях, включая марафоны, спортивные, семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки и др.), за исключением проведения мероприятий, участвующих в проекте «Ashyq», а также запрет на организацию и участие в митингах, шествиях, сходах и др.;

- не посещать объекты, чья деятельность не возобновлена либо запрещена: боулинг-центры, компьютерные клубы, PlayStation клубы, бильярдные, караоке, батуты, ночные клубы, букмекерские конторы и игровые клубы, в том числе розыгрыш лотерей, детские развлекательные центры, детские игровые комнаты, игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, кроме расположенных в спортивных объектах (за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq»);

- для входа на объекты предпринимательства, участвующие в проекте «Ashyq», необходимо использовать мобильное приложение «Ashyq», которое доступно для скачивания в App Store и Play Market, в т.ч. через другие платформы (к примеру, аналог на платформе в e-Govmobile, Аitu, Kaspi.kz, HalykBank, Sberbank.kz, сайт www.ashyq.kz);

- при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при пребывании в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

Также согласно документу продолжается реализация проекта «Ashyq» на следующих объектах предпринимательства:

фитнес-клубы, включая йога центры;

спа-центры;

бани, сауны, бассейны;

компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;

боулинг клубы;

кинотеатры;

театры и филармонии;

объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;

объекты общественного питания по типу столовых;

межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;

бильярдные клубы;

концертные залы;

добровольные участники;

караоке;

выставки;

океанариум;

марафоны;

спортивные мероприятия со зрителями;

аэропорты;

лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;

детские развлекательные центры (крытые);

цирки;

отели, гостиницы;

центры обслуживания населения;

железнодорожные вокзалыи автовокзалы;

рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);

детские оздоровительные центры (для работников (персонала));

букмекерские конторы;

центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;

организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности(для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с разрешения родителей или законных представителей));

спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;

общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования(для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);

религиозные объекты;

игровые клубы (казино).

Кроме того разрешается работа всех объектов в соответствии с Критериями ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», согласно приложению 4 к ПГГСВ РК от 24 сентября 2021 года № 44:

- в будние дни – для всех объектов, участвующих в проекте «Ashyq» - до 00.00 часов, лидерам проекта «Ashyq» - до 02.00 часов;

- в выходные дни – до 00.00 часов, лидерам проекта «Ashyq» - до 02.00 часов, при условии наличия безопасного «зеленого» статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей.

Требования к наличию «зеленого статуса» и ограничения режима работы, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, ВУЗы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования.

Более подробно с постановлением можно ознакомиться здесь.

Документ вступает в силу с 2 октября.