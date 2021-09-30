Карантин смягчают в Алматинской области: вышло постановление

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Главный санврач Алматинской области Ергали Сыдыманов подписал новое постановление о карантине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, с 1 октября для участников проекта Ashyq, при условии наличия «зеленого статуса» у всех посетителей, разрешено проведение зрелищных, массовых праздничных мероприятий, выставок, конференций, форумов, корпоративов, семейных мероприятий (поминок, банкетов, свадеб, юбилеев, ауызашар).

Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни, летние площадки могут работать с 7:00 до 24.00 часов при заполняемости до 50%, но не более 50 мест, а объекты общественного питания по типу столовых - круглосуточно.

Также разрешено проведение совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма согласно приложению к постановлению санврача РК №42;

Сняты ограничения выходных дней для объектов бизнеса (ТРЦ, ТД, не продуктовые отдельно стоящие магазины, общепиты, рынки, бани, сауны, тренажерные залы, фитнес и другие);

Разрешены межгородские, межрайонные перевозки пассажиров, туристические перевозки. Разрешено проведение спортивных мероприятий со зрителями, с заполняемостью не более 15%.

Разрешена работа религиозных объектов при заполняемости не более 30%, обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека

Кинотеатры, театры, филармонии, концертные залы - заполняемость не более 20%.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября.

Подробнее с постановлением можно ознакомиться по ссылке.