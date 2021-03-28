Карантин продлен в Алматы: как будут работать рынки, ТРЦ, салоны красоты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Непродуктивные рынки и ТРЦ не будут работать до 12 апреля в Алматы. Об этом говорится в обновленном постановлении главного государственного санитарного врача города Жандарбека Бекшина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению, по-прежнему закрыты музеи, библиотеки, зоопарк, торговые центры, ТРЦ, детские и взрослые образовательные центры, оптово-розничные открытые и крытые непродуктивные рынки, СПА-центры, сауны, бассейны, общественные бани, театры, кинотеатры, концертные залы, фитнес-центры, массовые катания на «Медеу», объекты культуры, бильярдные, цирк, компьютерные клубы, боулинг, банкетные залы, ночные, игровые и лото клубы, караоке.

Открытые и крытые продуктовые рынки не будут работать в субботу и воскресенье, а в будние дни открыты с 06:00 до 17:00 часов.

Супермаркеты, гипермаркеты, торговые сети по реализации продуктов питания могут работать с 06:00 до 02:00 часов ночи.

Непродуктовые магазины, в том числе строительные, работают с 10:00 до 20:00 часов.

Продуктовые магазины, минимаркеты, зоомагазины открыты с 06:00 до 24:00 часов.

Парикмахерские и салоны красоты работают только по записи, о бъекты общественного питания без посадочных мест (нестационарные, передвижные) - только на вынос и доставку, без ограничения по времени.

Настоящее постановление вступает в силу с 29 марта.