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    21:42, 27 Март 2021 | GMT +6

    Карантин продлен в Алматы: как будут работать рынки, ТРЦ, салоны красоты

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Непродуктивные рынки и ТРЦ не будут работать до 12 апреля в Алматы. Об этом говорится в обновленном постановлении главного государственного санитарного врача города Жандарбека Бекшина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно постановлению, по-прежнему закрыты музеи, библиотеки, зоопарк, торговые центры, ТРЦ, детские и взрослые образовательные центры, оптово-розничные открытые и крытые непродуктивные рынки, СПА-центры, сауны, бассейны, общественные бани, театры, кинотеатры, концертные залы, фитнес-центры, массовые катания на «Медеу», объекты культуры, бильярдные, цирк, компьютерные клубы, боулинг, банкетные залы, ночные, игровые и лото клубы, караоке.

    Открытые и крытые продуктовые рынки не будут работать в субботу и воскресенье, а в будние дни открыты с 06:00 до 17:00 часов.

    Супермаркеты, гипермаркеты, торговые сети по реализации продуктов питания могут работать с 06:00 до 02:00 часов ночи.

    Непродуктовые магазины, в том числе строительные, работают с 10:00 до 20:00 часов.

    Продуктовые магазины, минимаркеты, зоомагазины открыты с 06:00 до 24:00 часов.

    Парикмахерские и салоны красоты работают только по записи, о бъекты общественного питания без посадочных мест (нестационарные, передвижные) - только на вынос и доставку, без ограничения по времени.

    Настоящее постановление вступает в силу с 29 марта.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Алматы
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