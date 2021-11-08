Карантин по птичьему гриппу сняли в селе СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с села Лебяжье района М. Жумабаева сняли карантинные ограничения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В проекте постановления, размещенном на сайте открытых неправительственных актов, указано, что карантин снимается в связи с завершением комплекса ветеринарных мероприятий на территории населенного пункта.
«Проведен комплекс ветеринарных мероприятий по локализации и ликвидации очага особо опасной болезни - высокопатогенного гриппа птиц. На основании результатов лабораторных исследований смывов на качество дезинфекции от 3 ноября, 20 проб отрицательные. Исходя из этого принимается решение о снятии ограничений», - говорится в пояснительной записке за подписью акима Лебяжинского сельского округа.
Напомним, в конце сентября в селе Лебяжье зарегистрировали вспышку птичьего гриппа. Погибли более одной тысячи голов птиц. В управлении ветеринарии сообщали, что будет уничтожено все поголовье птиц в населенном пункте. Владельцам выплатят компенсацию.
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