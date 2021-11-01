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    14:52, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Карантин ослабили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы вступили в силу ограничения «желтой» зоны по распространению коронавируса. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Садвакас Байгабулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 1 ноября вступили в силу нормы «желтой» зоны», - уточнил санврач.

    Все требования по «желтой» зоны прописаны в постановлении главного государственного санитарного врача Казахстана

    Ранее сообщалось, что Алматы перешел из «красной» зоны в «желтую» по темпам распространения коронавируса, но ограничения действовали еще неделю.

    Согласно документу, участвующие в проекте «Ashyq» объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни, банкетные залы в «желтой» зоне теперь могут работать при заполняемости до 50%, но не более 60 мест.

    Фудкортам разрешено работать при заполняемости до 20%, но не более 30 мест, театрам, кинотеатрам, концертным залам, филармонии, циркам допустима заполняемость не более 40%.

    Бильярдные, компьютерные клубы, включая PlayStation клубы, боулинг, караоке - при заполняемости не более 50% (30% - «красная» зона).


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Алматы
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