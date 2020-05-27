Карантин не повлиял на ход весенне-полевых работ в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Ограничительные меры в рамках карантина не повлияли на ход весенне-полевых работ в Акмолинскийской области. Об этом сообщил аким региона Ермек Маржикпаев в своем обращении к акмолинцам.

«На сегодня продолжаются поэтапные меры по возобновлению деятельности предприятий и организаций, с учетом соблюдения санитарных требований. В связи со снятием ограничительных мер по определенным видам деятельности на работу вышли свыше 46 тысяч работников, в числе которых 21,5 тысяч привлечённых к весенне-полевым работам», - сообщил глава региона.

Как было отмечено, в целом, ограничительные меры в рамках карантина не повлияли на ход весенне-полевых работ. Ведь благодаря государственной поддержке все меры для качественного проведения посевных работ были приняты и посевная началась в запланированные сроки.

«Сельхозпроизводителями и аграриями региона обеспечено в своих коллективах соблюдение всех санитарных норм и требований безопасности. В рамках реализации антикризисных мер в период ЧП государством предприняты беспрецедентные шаги по поддержке казахстанцев.

Акцией «Біргеміз», инициированной Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, охвачено 8 тысяч наших земляков на общую сумму 400 млн. тенге. Каждому на счета было перечислено по 50 тысяч тенге. Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделил особое внимание вопросам поддержки граждан и бизнеса«, - добавил Е. Маржикпаев.

Аким выразил слова благодарности всем предприятиям, которые смогли наладить новые производства продукции, необходимой для населения и организаций в обстановке распространения пандемии. Среди них акционерное общество «Тыныс» и завод бытовой химии города Кокшетау, которые выпускают маски, медоборудование и дезсредства. А также тем, кто оказывал и продолжает оказывать помощь многодетным семьям, инвалидам и другим группам социально-уязвимых слоев населения.

«Позвольте выразить искреннюю признательность нашим врачам и всем медицинским работникам, которые находятся в эпицентре сегодняшней ситуации, и пожелать им здоровья и терпения. Благодаря их самоотверженной работе удалось вылечить наших земляков от нового вида заболевания, - добавил аким.

Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер, Аршалынская районная больница и другие учреждения совершили в своем роде подвиг, стоит только вспомнить наших опекаемых из МСУ «Шапагат», лечение которых, в силу их возраста, уже было сложно прогнозировать.

Среди них была и Полина Силина, которой в мае исполнилось 100 лет.

«Эпидемиологическая ситуация и дальнейшее снижение ограничительных мероприятий напрямую зависят от соблюдения населением и предприятиями противоэпидемических санитарных мер. С момента окончания чрезвычайного положения мы активизировали разъяснительную работу в СМИ, социальных сетях, об усилении карантинных мер, суть которых в том, что окончание режима ЧП не означает, что режим карантина и коронавирус завершен.

По состоянию на 23 мая в нашей области зарегистрировано 146 случаев заражения КВИ, в том числе 4 с летальным исходом. Наибольшее число заболевших коронавирусной инфекцией зарегистрировано в пристоличных регионах - 138 человек, почти 95% - Целиноградский – 128,Аршалынский - 7, Шортандинский - 3, Кокшетау - 4, Акколь – 2, Егиндыкольский и Есильский районы по одному случаю. Среди заболевших 11% - молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, 25% - в возрасте от 30 до 50 лет.

Как было отмечено, по периметру области с момента введения ЧП функционировали порядка 100 блокпостов. В патрулировании населенных пунктов, соблюдении предприятиями санитарных норм, разъяснительной работе среди населения были задействованы весь личный состав полицейских, работники СЭС, врачи, волонтеры, госслужащие и т.д.

На сегодня осталось 6 блокпостов в пригороде города Нур-Султана. Для контроля за соблюдением мер безопасности мобильными группами проводятся рейды. Охвачено проверками около 4 тысяч объектов, из них с нарушениями выявлено 375. Составлено 200 административных материалов. Кроме того, за несоблюдение санэпидтребований составлены более 400 материалов в отношении физических лиц.

«Дополнительно открыты 2 ПЦР-лаборатории на базе филиала Национального центра экспертизы и лаборатории медицинского центра «Олимп», которые также проводят экспресс-тестирование. За месяц протестировано около 30 тысяч человек«, - добавил руководитель области.

Ермек Маржикпаев призвал не допускать халатности и безразличия, безответственности по отношению к своей семье, соседям, друзьям и коллегам и соблюдать санитарно-гигиенические требования в местах, которые посещают или работают.

«Соответствующим службам, акимам районов, городов необходимо повсеместно усилить разъяснительную работу среди населения, ежедневно мониторить те предприятия, торговые объекты, места массового посещения населения, общественный автотранспорт, которым уже разрешили вернуться к работе. Если они нарушают установленные требования, их следует закрыть.Еще раз хочу подчеркнуть, что обстановка очень серьезная. В период ЧП прошли многие государственные праздники - Наурыз мейрамы, День единства народа Казахстана, День Победы. Вчера состоялись последние звонки. В этом году они прошли в другом формате. К сожалению, мы сегодня вынуждены общаться в режиме изоляции друг от друга. Поскольку живем в условиях большой опасности – угрозы заражения коронавирусом. Мы не можем сегодня вести себя, как вчера. И это нужно понять и принять, как необходимость. Поэтому каждый житель должен проникнуться ситуацией и отнестись к ней с полной ответственностью и пониманием! В случае несоблюдения санитарных мер возможен переход на прежний режим строгого карантина« , - резюмировал Ермек Маржикпаев.

