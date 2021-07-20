Карантин на объектах водного транспорта ужесточили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача на транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный санитарный врач на транспорте постановляет:

акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, собственникам водного транспорта, правоохранительным и иным уполномоченным органам обеспечить:

1) запрет на эксплуатацию водного транспорта (катера, судна, теплоходы, паромы, лодки, катамараны, водные мотоциклы и другие), используемые в сфере развлекательных и прогулочно-экскурссионных мероприятий на морях, реках, озерах, водохранилищах в регионах, расположенных в зоне высокого риска («красная» зона) до особого распоряжения;

2) контроль за соблюдением карантинных мер, с разъяснением собственникам водного транспорта о принятых мерах ограничительного характера по запрету эксплуатации водного транспорта, используемых в сфере развлекательных и прогулочно-экскурссионных мероприятий.

Также согласно постановлению собственникам (юридические и физические лица) водного транспорта (катера, судна, теплоходы, паромы, лодки, катамараны, водные мотоциклы и другие), используемых в сфере развлекательных и прогулочно-экскурссионных мероприятий поручено принять меры по приостановлению эксплуатации данных объектов водного транспорта в регионах, расположенных в зоне высокого риска («красная» зона) до особого распоряжения.

Документ вступает в силу с 19 июля.