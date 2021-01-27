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    17:23, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Карантин могут усилить в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы находится в «красной» зоне по коронавирусу. Будет ли в этой связи усиливаться карантин, ответил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Журналисты в ходе брифинга в РСК спросили у Бекшина, какие будут вводить в городе ограничения в связи ухудшением эпидситуации.

    «Как раз на завершении эта работа. После брифинга я вернусь, определюсь, и завтра мы расскажем по тем новым ограничительным мероприятиям, которые будем вводить», - сказал Бекшин.

    «Мы постоянно находимся на границе. Раньше мы находились на границе «зеленой» и «желтой» зон, сейчас на границе «желтой и «красной». Но сейчас у нас видна тенденция по снижению заболеваемости. Я думаю, что ненадолго будет нахождение в «красной зоне». Мы сейчас еще раз внимательно посмотрим. Я думаю, что город вернется «желтую» зону», - ответил он.

    Ранее Ж. Бекшин объяснил переход Алматы в «красную» зону. Кроме того, он заявил, что алматинцы начали заражаться коронавирусом в кинотеатрах и театрах.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Алматы
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