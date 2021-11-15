Карантин могут ослабить в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы находится в «зеленой» зоне по темпам распространения коронавируса. Карантин могут ослабить с 21 ноября, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В городе Алматы смягчение карантинных мер будет вводиться не ранее 7 дней после перехода в «зеленую» зону из «желтой», то есть с 21 ноября текущего года в случае стабильного нахождения в «зеленой» зоне до указанной даты», - сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Садвакас Байгабулов.
Он отметил, что в «зеленой» зоне время работы объектов «Ashyq» увеличивается на 2 часа, то есть лидеры «Ashyq» до 5 часов, другие участники «Ashyq» - до 3 часов, соответственно, увеличивается заполняемость объектов «Ashyq» посетителями
Также допускаются следующие мероприятия при наличии зеленого статуса у посетителей и сотрудников:
1. проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи) – заполняемость до 50%, но не более 100 мест;
2. конференции, форумы, зрелищные, и иные мероприятия с массовым скоплением людей – заполняемость до 50%, но не более 100 мест;
3. выставки – заполняемость не более 70%, но не более 500 посетителей единовременно;
4. спортивные мероприятия со зрителями – заполняемость не более 80%.
До 21 ноября действует режим ограничения работы объектов «Ashyq» по условиям «желтой» зоны.
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