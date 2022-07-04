4 Июля 2022 19:00

Карантин из-за бруцеллеза скота ввели в селе в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В селе Шаховское Кызылжарского района Северо-Казахстанской области бруцеллез выявили у 17 голов скота на частных подворьях. Ситуацию с распространением заболевания прокомментировали в управлении ветеринарии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, бруцеллез у скота выявили во время плановых ветеринарных обработок. В соответствии с ветсанправилами, в таких случаях предусмотрено введение ограничительных мероприятий в населенном пункте. Решение принимает аким Прибрежного сельского округа, в состав которого входит Шаховское. На сайте открытых нормативно-правовых актов размещен соответствующий проект постановления.

«В период действия ограничительных мероприятий не допускается провоз и прогон животных через территорию, где установлены ограничения, ввоз и вывоз животных, кроме случаев отправки их на убой. Запрещается употребление и продажа необеззараженного молока. Оздоровление неблагополучных по бруцеллезу населенных пунктов осуществляется путем систематических серологических исследований через каждые 15-20 календарных дней до получения подряд двух отрицательных результатов с последующей изоляцией и убоем больных животных», - прокомментировали в управлении.

Всего по области в этом году проверили на бруцеллез более 457 тыс. голов скота. В том числе свыше 206 тыс. – крупного рогатого. Положительно отреагировали 140 голов, что на 55% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.