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Карантин из-за бешенства скота ввели на ферме в СКО
21 Мая 2021 18:24
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ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области установили ограничительные мероприятия на территории животноводческого комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Согласно опубликованному на сайте открытых нормативно-правовых актов постановлению, из-за выявленного бешенства среди крупного рогатого скота карантин ввели на ферме «Племзавод Алабота», расположенной в селе Аккудук Алаботинского сельского округа Тайыншинского района.
Напомним, в апреле в регионе несколько крестьянских хозяйств находились под ограничениями из-за бешенства крупного рогатого скота.
С 18-го мая в селе Жалтыр Городецкого сельского округа района Шал акына установили ограничительные мероприятия из-за бешенства собак.
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