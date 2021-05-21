Карантин из-за бешенства скота ввели на ферме в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области установили ограничительные мероприятия на территории животноводческого комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно опубликованному на сайте открытых нормативно-правовых актов постановлению, из-за выявленного бешенства среди крупного рогатого скота карантин ввели на ферме «Племзавод Алабота», расположенной в селе Аккудук Алаботинского сельского округа Тайыншинского района.

Напомним, в апреле в регионе несколько крестьянских хозяйств находились под ограничениями из-за бешенства крупного рогатого скота.

С 18-го мая в селе Жалтыр Городецкого сельского округа района Шал акына установили ограничительные мероприятия из-за бешенства собак.