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Карантин и ограничительные меры продлили в Туркестанской области

15 Января 2021 13:11
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Карантин и ограничительные меры продлили в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вышло новое постановление Главного государственного санитарного врача Туркестанской области Нурбека Нышанова ««О продлении карантина и ограничительных мер на территории Туркестанской области», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Главный государственный санитарный врач Туркестанской области постановил продлить карантин и ограничительные мероприятия на территории Туркестанской области до стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

Так, запрещено проведение массовых мероприятий (праздничных, спортивно-массовых, развлекательных культурно-массовых мероприятий, форумов, конференций, выставок, семинаров и т.д.), за исключением чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований без участия зрителей (при пустых трибунах). При этом должен соблюдаться усиленный санитарно-дезинфекционный режим по согласованию с Главными государственными санитарными врачами районов.

Также запрещена деятельность развлекательных учреждений - ночных клубов, компьютерных клубов, караоке, бильярда, боулинг-центров, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов и букмекерских контор.

Согласно постановлению, разрешено посещение парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции.

Лицам старше 65 лет не рекомендуется выходить на улицу без крайней необходимости. Также запрещено проведение зрелищных, массовых мероприятий, семейных, памятных мероприятий, связанных с массовым скоплением людей по месту жительства (поминок, юбилеев, проводов, кудалык, тоев, беташар и другое. При проведении погребальных мероприятий допускается скопление до 30 человек (членов семьи) с соблюдением дистанции не менее 2 метра.


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#Туркестанская область   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус  
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