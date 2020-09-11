Карантин до 11 января объявили в Армении

ЕРЕВАН. АРМЕНПРЕСС - КАЗИНФОРМ - Решением правительства Армении с 17:00 11 сентября до 17:00 11 января включительно в стране будет установлен карантин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Арменпресс».

Это решение правительства опубликовано на сайте e-gov.am.

«Учитывая, что Всемирная организация здравоохранения в марте 2020 года объявила пандемию, вызванную коронавирусной инфекцией COVID-19, что эпидемиологическая ситуация во всем мире продолжает оставаться напряженной, что в Республике Армения болезнь получила широкое распространение, в стране также возникла эпидемия, ставшая основой для объявления чрезвычайной ситуации, учитывая также предупреждение Всемирной организации здравоохранения об опасности второй волны эпидемии, придавая важность необходимости проведения соответствующих профилактических и противоэпидемических мероприятий для сохранения здоровья населения и улучшения состояния здоровья, учитывая соответствующее предложение уполномоченного органа в сфере здравоохранения и руководствуясь пунктом 1 части 3 статьи 20.2 Закона Республики Армения «Об обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности населения Республики Армения», частью 4 статьи 20.3 Закона Республики Армения «Об обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности населения, согласно пунктам «Т» и «Ж» статьи 12 Закона Республики Армения «О защите населения в чрезвычайных ситуациях» правительство Республики Армения решило: