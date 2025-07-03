Карагандинцев ждут новые автобусы и маршруты

— Благодаря системе ONAY! мы получили полную картину пассажиропотока, отказались от кондукторов и убрали план по выручке, — пояснил заведующий сектором пассажирского транспорта отдела ЖКХ Караганды Темирлан Талдыбаев. — Водители теперь работают по расписанию, без гонок, а проезд для детей до 18 лет стал бесплатным.

Система электронного билетирования позволила более эффективно распределять государственные субсидии: они компенсируют часть затрат перевозчиков и дают возможность обновлять подвижной состав.

Лидером по количеству перевозок остается автопарк №3 — в его распоряжении 448 автобусов, обслуживающих как городские, так и пригородные маршруты. Штат предприятия насчитывает свыше тысячи человек, из них более 600 — водители. В 2023 году сюда поступило 146 новых автобусов, в этом году ожидается еще 70 — более вместительных и оснащённых кондиционерами.

Фото: акимат Караганды

— Мы последовательно развиваемся: обновляем технику и создаем условия для сотрудников, — рассказал директор автопарка Артур Григорян. — В этом году модернизировали автомойку и котельную, построили спортивно-оздоровительный комплекс. Пересматриваем графики, чтобы водители не перерабатывали — от этого напрямую зависит безопасность на маршрутах.

Таксокомбинат-1 обслуживает семь маршрутов, в том числе один пригородный. Из 115 автобусов 64 — новые, произведённые в Казахстане на заводе QazTehna. В компании усиливают ремонтную базу и благоустраивают территорию.

— Раньше мы обслуживали легковые автомобили, теперь — большие автобусы, — объясняет директор предприятия Алексей Пен. — Расширяем ремонтные боксы, обновили автомойку, модернизируем техническую зону. В ближайших планах — покупка около 20 новых автобусов для замены устаревших и усиления загруженных маршрутов №28 и 31.

Параллельно в Караганде улучшается и транспортная инфраструктура: в городе уже модернизированы 73 остановочных павильона, благоустраиваются новые.

Маршрутная сеть тоже становится шире: за последние годы было открыто или возобновлено шесть направлений. Схемы движения корректируются с учётом обращений горожан. Так, маршрут №012 теперь соединяет Пришахтинск с Михайловкой, а 66-й облегчает утренние поездки жителям верхнего Майкудука. В планах — запуск нового маршрута, который объединит Пришахтинск, Майкудук и Юго-Восток.

Ранее в акимате Астаны рассказали об условиях работы водителей общественного транспорта.

Фото: акимат Караганды