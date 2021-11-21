Карагандинский фермер выращивает стокилограммовых овец

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Фермерские хозяйства активно развиваются в Карагандинской области. Лучшим пастухом региона в этом году признан Ернат Оспанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Сейчас его стадо насчитывает 2 тысячи породистых овец. Живая масса до 100-110 килограммов.

Такие увесистые двухлетки – гордость фермеров Оспановых. Хозяйство возрождает поголовье породы дегерес. Мясные и полутонкорунные овцы были выведены в середине прошлого века. 30 лет назад только в Актогайском районе их паслось 250 тысяч. Сейчас – всего несколько тысяч.

Ернат Оспанов, фермер:

«Мы пытаемся возродить нашу традицию овцеводства. Сейчас мало кто берётся разводить баранов. Мы на своем примере хотим показать, что это нужно делать, и это выгодно». Хороший пастух, которому можно доверить стадо, говорят фермеры, сейчас на вес золота. Поэтому на зимовке Оспановых пока семейный подряд. За несколько лет племенное поголовье овец в хозяйстве увеличилось в четыре раза. Пришлось арендовать дополнительные пастбищные территории.

Батырбек Оспанов, руководитель крестьянского хозяйства:

«Я горд тем, что сын не бросил хозяйство. Снохе спасибо, что согласилась жить в ауле. Это непросто, понимаю. Но село – это основа всего».

Поддерживать комфорт на зимовке и увеличивать стадо помогают новые технологии. С господдержкой на пастбищах пробурили пять скважин. Электричество получают напрямую от солнца и ветра.

«Всё отлажено так, что и ночью, и днем электричества хватает для нашего дома и хозяйства», - говорит Ернат Оспанов.

В стаде Ерната в этом году был самый большой приплод. Потому его признали лучшим пастухом региона. Теперь он строит планы: в кратчайшие сроки намерен увеличить поголовье до 3 тысяч овец.



