Карагандинские врачи за год спасли 162 ребенка, проглотивших инородные предметы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Монетки, мелкие игрушки, иголки – это список предметов, которые чаще всего извлекают из брюшной полости и дыхательных путей детей. О «коллекции» неожиданных находок карагандинских врачей расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

На стол высыпали монеты из копилки и содержимое кошельков и сумок. Здесь можно увидеть английские булавки, скрепки и иголки. Отдельно выделяется довольно большой огрызок карандаша и гвозди. Все эти предметы врачи достали из желудочно-кишечного тракта детей. Такие случаи встречаются часто, но после того, как из кишечника двухлетнего ребенка достали 11 магнитов, карагандинские врачи хотят в очередной раз предупредить родителей о том, какая опасность может поджидать ребенка в его собственном доме.

«Симптоматика инородного тела - обильное слюноотделение, позывы к рвоте, чувство будто что-то находится в горле. Если в дыхательных путях, то у ребенка бывает отдышка, хрипы, кашель. Тогда надо вызывать хирурга в любое время суток», - говорит заведующий отделением эндоскопии Медет Омаров.

По словам специалистов, если ребенок что-то проглотил, не нужно полагать, что оно выйдет с переваренной пищей. Так происходит далеко не всегда. Это зависит от диаметра предмета, возраста и роста ребенка.

«Есть инородные тела, которые могут выйти естественным путем, если они маленькие диаметром. Это зависит от возраста ребенка. Если в течение трех суток инородные тела не вышли, то повторно проводим процедуру ФГДС для убедительности, что оно уже в желудке не находится», - пояснил врач.

По словам медиков, некоторые родители забирают с собой изъятый ​​у ребенка посторонний предмет в качестве сувенира. Специалисты рекомендуют ни в коем случае не оставлять маленьких детей наедине с мелкими предметами. При подозрении на то, что малыш что-то проглотил нужно срочно обращаться за помощью к специалистам. В январе таких пациентов в детской больнице было 10. В прошлом году хирурги спасли 162 ребенка.