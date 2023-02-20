Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Карагандинские врачи за год спасли 162 ребенка, проглотивших инородные предметы

Автор:  
Агата Мухамеджанова
20 Февраля 2023, 03:26
Карагандинские врачи за год спасли 162 ребенка, проглотивших инородные предметы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Монетки, мелкие игрушки, иголки – это список предметов, которые чаще всего извлекают из брюшной полости и дыхательных путей детей. О «коллекции» неожиданных находок карагандинских врачей расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

На стол высыпали монеты из копилки и содержимое кошельков и сумок. Здесь можно увидеть английские булавки, скрепки и иголки. Отдельно выделяется довольно большой огрызок карандаша и гвозди. Все эти предметы врачи достали из желудочно-кишечного тракта детей. Такие случаи встречаются часто, но после того, как из кишечника двухлетнего ребенка достали 11 магнитов, карагандинские врачи хотят в очередной раз предупредить родителей о том, какая опасность может поджидать ребенка в его собственном доме.

«Симптоматика инородного тела - обильное слюноотделение, позывы к рвоте, чувство будто что-то находится в горле. Если в дыхательных путях, то у ребенка бывает отдышка, хрипы, кашель. Тогда надо вызывать хирурга в любое время суток», - говорит заведующий отделением эндоскопии Медет Омаров.

По словам специалистов, если ребенок что-то проглотил, не нужно полагать, что оно выйдет с переваренной пищей. Так происходит далеко не всегда. Это зависит от диаметра предмета, возраста и роста ребенка.

«Есть инородные тела, которые могут выйти естественным путем, если они маленькие диаметром. Это зависит от возраста ребенка. Если в течение трех суток инородные тела не вышли, то повторно проводим процедуру ФГДС для убедительности, что оно уже в желудке не находится», - пояснил врач.

По словам медиков, некоторые родители забирают с собой изъятый ​​у ребенка посторонний предмет в качестве сувенира. Специалисты рекомендуют ни в коем случае не оставлять маленьких детей наедине с мелкими предметами. При подозрении на то, что малыш что-то проглотил нужно срочно обращаться за помощью к специалистам. В январе таких пациентов в детской больнице было 10. В прошлом году хирурги спасли 162 ребенка.

Карагандинская область   Регионы   Общество   Спасение   Врачи   Караганда   Дети  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану